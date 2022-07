Putinova kritička se usadila v Praze. V Rusku už jsem nechtěla vychovávat dítě, říká

Lola Tagajevová bývala v Rusku novinářkou. Pracovala v několika médiích, naposledy v nezávislé internetové televizi Dožď. Bylo to jedno z posledních médií, která v zemi zůstávala svobodná, ale po začátku války na Ukrajině muselo pod tlakem Kremlu ukončit činnost. Stejně jako rozhlasová stanice Echo Moskvy nebo deník Novaja Gazeta.

Tagajevová se usadila v České republice, založila tady novou ruskojazyčnou mediální skupinu Vjorstka.

V rozhovoru pro Aktuálně.cz říká, že situace v prvních dnech a týdnech po ruské invazi na Ukrajinu pro ni nebyla v Česku jednoduchá. Obává se také, že Rusko čekají v následujících letech hluboké ekonomické otřesy a že válka na Ukrajině potrvá ještě dlouho.

Jak a kdy jste přijela do Prahy? A proč jste si vybrala za nový domov právě Česko?

Přijela jsem před třemi lety. Od začátku války na Ukrajině jsem ale přestala jezdit do Ruska a založila jsem nové ruské médium Vjorstka. Do Česka jsem přišla, protože tady v té době působilo už několik ruských novinářů a byla tu možnost zúčastnit se zajímavých projektů.

Jaké byly hlavní příčiny toho, že jste už nechtěla zůstat v Rusku?

Nechtěla jsem své malé dítě vychovávat v Rusku. A pracovala jsem jako politická novinářka, což je v Rusku složité.

A s životem v České republice jste spokojená? Neměla jste jako Ruska problémy poté, co začala ruská invaze na Ukrajinu?

Spokojená jsem, ale na začátku války bylo viditelné nepřátelství k Rusům. Upřímně to pro nás bylo dost napjaté, takže jsem s dítětem na nějakou dobu odjela do Itálie. Česko jsem vždy považovala pro sebe za bezpečnou zemi, kde se mohu svobodně zabývat novinařinou, ale po začátku války to tak na nějakou dobu nevypadalo.

Pro některé lidi jsem byla prostě Ruska. Bez ohledu na to, že dělám věci, za které v Rusku můžete dostat patnáct let vězení. Toto období bylo těžké. Ale doufám, že v Česku nakonec převládne názor, že Rusové jsou různí. Někteří bojují proti putinovskému režimu, za lidská práva, za svobodu. Jak teď vidíte, Rusové jsou natolik různí, že je pro ně těžké žít spolu v jedné zemi. Myslím, že ten černobílý obraz o Rusku se snad vytrácí, nebo v to alespoň doufám.

Pro Rusy je ale v současné době těžké získat české vízum. Vláda dost zpřísnila podmínky…

Na jednu stranu chápu, že zde existuje strach, aby se do Česka nedostali nějací proputinští Rusové. Na druhou stranu není správné vinit celý národ, a tak jim prostě zakázat přicestovat. Všem Rusům a Bělorusům. Je dobře, že alespoň existuje dovětek, podle kterého může být vízum uděleno z humanitárních důvodů.

Ale opakuji, že pro to omezení mám pochopení. Česko patří k zemím, které principiálně a zásadně vyjádřily podporu Ukrajině, s čímž souhlasím.

Domníváte se, že většina Rusů v Rusku válku na Ukrajině podporuje? Že s ní souhlasí?

Osobně mám nedůvěru v ruské průzkumy veřejného mínění. Někteří lidé v obavách řeknou, že s invazí souhlasí, protože se bojí říci opak. Někteří řeknou, že nevědí, nebo nechtějí říci nic. Lidé se bojí říkat něco, s čím vláda nesouhlasí, protože vláda a parlament přijaly zákony, podle kterých hrozí vězení za kritiku nebo opozici. A Kreml pak prezentuje výsledky nedůvěryhodných průzkumů jako důkaz, že Rusko je jednotné a většina lidí podporuje režim.

Máte nějaké zprávy o tom, nakolik mezinárodní sankce ovlivňují každodenní život Rusů?

Vše je v Rusku dražší, jenže ruská státní propaganda z toho viní Západ. Tvrdí, že je to pomsta Západu, který Rusko nenávidí a chce mu škodit. Propaganda to vůbec nespojuje s válkou na Ukrajině a s tím, že jde o odpověď na tuto válku. Naopak říká, že je tak vlastně o důvod víc, proč by se Rusové měli sjednotit kolem svého prezidenta v boji proti zahraničním nepřátelům.

Pokud se nic nezmění, tak Rusko čekají velké hospodářské otřesy a propad za dva tři roky. Alespoň takový je názor respektovaných ekonomů. Co se týká třeba omezení cestovat nebo používat v zahraničí platební karty, tak to bohužel zasahuje spíš lidi, kteří dříve cestovali, jsou vzdělaní a jsou to ti, kdo Putinův režim nepodporují.

Ti, kdo ven nikdy nejezdili, vidí a slyší neustále v televizi, že za to, že se mají hůř, nemůže Putin, ale Západ, který nás nenávidí.

Vidíte nějakou naději na brzký konec války na Ukrajině? Nebo co by mohlo Putina na Ukrajině zastavit?

Určitě ho nezastaví telefonáty, které s ním vede třeba francouzský prezident Emmanuel Macron. Ty slouží jen k tomu, že Putinovi dělá dobře pocit důležitosti, když mu někdo věnuje pozornost. Myslím, že Putina a jeho agresi může zastavit jen síla. Je těžké a strašné, když to říkám, ale bohužel je to tak. Osobně se domnívám, že válka potrvá ještě roky, nevěřím v diplomacii a rozhovory.

Vlastně jsou jen dvě možnosti. První je přistoupit na Putinovy podmínky, druhá bojovat. A vážně si myslím, že válka bude ještě hodně dlouhá. V Rusku je dost mužů, které je možné poslat do války a nechat je tam zabít.

Mezitím státní propaganda v Rusku brání lidem v tom, aby se dozvěděli pravdu o hrůzách, které se na Ukrajině dějí. Pořád jen tvrdí, že Rusko na Ukrajině zachraňuje lidi před nacismem. I proto si myslím, že válka neskončí brzy.

