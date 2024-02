Máte tři týdny. Putin prý nařídil brzké ovládnutí celé ukrajinské oblasti

Ruské jednotky dostaly „deadline“, do kdy musí převzít plnou kontrolu nad Luhanskou oblastí na Ukrajině, tvrdí Hlavní ředitelství rozvědky Ministerstva obrany Ukrajiny (HUR). Podle zástupce šéfa rozvědky Vadyma Skibického mají Rusové čas ani ne tři týdny. Putin chce Luhansk ovládnout ještě před nadcházejícími prezidentskými volbami.

Rusko převzalo kontrolu nad Avdijivkou na východě Ukrajiny poté, co Kyjev stáhl vojáky | Video: Associated Press

Prezidentské volby v Rusku se mají konat 15. až 17. března. Vítězství Vladimira Putina je v represivním autokratickém režimu víceméně formalitou. Volby jsou ale podle západních pozorovatelů zmanipulované. Ačkoliv průzkumy veřejného mínění ukazují, že Putin je mezi ruskou veřejností populární, podpora války na Ukrajině začala klesat.

Dobytím Luhanské oblasti by tak Putin mohl ospravedlnit obrovský počet obětí na ruské straně a celkový socioekonomický propad způsobený západními sankcemi. "Před volbami chce Kreml dosáhnout alespoň administrativních hranic Luhanské oblasti, aby měl nějaký úspěch. Jakým bylo třeba nedávné dobytí Avdijivky," vysvětlil Skibickij tiskové agentuře Interfax-Ukrajina.

Podle Skibického jsou klíčovými body, které by Rusové potřebovali dobýt, města Kupjansk a Lyman. "Bylo by to symbolické. Rusko by ukázalo, že se mu podařilo zpět získat území, která Ukrajina osvobodila po zahájení ruské invaze. Využili by toho v informačních a psychologických operacích," dodal zástupce šéfa rozvědky.

Kromě dosažení administrativních hranic Luhanska je dalším cílem Ruska v příštích šesti měsících převzít kontrolu nad Doněckou oblastí a zároveň udržet území, která již obsadilo v částech Chersonské a Záporožské oblasti. "Udržení znamená aktivní obranu nebo to, že nás zatlačí zpět na pozice, ze kterých jsme zahajovali ofenzivu," doplnil Skibickij.

Území v Chersonské a Záporožské oblasti mají na rozdíl od Luhansku hlavně strategickou hodnotu, protože Rusku umožňují pozemní přístup na Krym. "Z logistického hlediska potřebují Krym, aby mohli na jih Ukrajiny dopravit munici, vybavení a personál," uvedl zástupce šéfa rozvědky.

Tři prapory ruských vojáků byly podle Skibického nedávno převeleny, aby se zaměřily na jinou část Ukrajiny. Z okupovaného Mariupolu je Kreml poslal do ruské pohraniční oblasti okolo města Belgorod, kde nedávno došlo k několika ukrajinským úderům. Vojáci mají na místě "zajistit bezpečnost voleb".

Zástupce šéfa rozvědky zdůraznil, že je nyní zásadní, aby Ukrajina budovala svou obranu. "Víme, jak je pro nás důležité mít nyní rezervy, podporu našich partnerů a rozvíjet naši zbrojní výrobu. Charakter akcí, které nyní Ruská federace podniká pod názvem ‚ofenziva‘, znamená vleklou a opotřebovávací válku," uzavřel Skibickij.

