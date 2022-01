Kreml po jednání s Američany o NATO: Nevidíme důvod k optimismu

Kreml po pondělním jednání USA a Ruska v Ženevě nevidí důvod k optimismu, uvedl v úterý podle agentury TASS mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Zdůraznil, že u podobných rozhovorů není důležitý samotný proces, ale výsledek, o kterém nyní nelze nic říci. "Zásadní důvod k optimismu zatím nevidíme," poznamenal Peskov.

Rusko požaduje záruky, že Ukrajina nevstoupí do Severoatlantické aliance, protože by to podle Moskvy znamenalo ohrožení ruské bezpečnosti. Američtí diplomaté ale při pondělních rozhovorech zdůraznili, že USA nikomu nedovolí ukončit v NATO politiku "otevřených dveří".

Kremelský mluvčí připustil, že náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov po svém pondělním setkání s americkou kolegyní Wendy Shermanovou hodnotil jednání pozitivně. Podle Peskova se ovšem toto hodnocení týkalo spíše formy rozhovorů, nikoli jejich výsledku.

"O výsledku zatím není co říci," sdělil Peskov a uvedl, že Moskvu a Washington čeká ještě několik kol rozhovorů.

Shermanová v pondělí ujistila, že Spojené státy neučiní žádné rozhodnutí o Ukrajině, Evropě nebo NATO unilaterálně, tedy bez konzultací s dotyčnými subjekty. Kromě možného budoucího vstupu Ukrajiny do NATO američtí a ruští diplomaté hovořili i o soustřeďování ruských vojsk u východních ukrajinských hranic. Ruští zástupci odmítli, že by Moskva měla v úmyslu na Ukrajinu zaútočit, zároveň ale Washington varovali, aby nepodceňoval riziko konfrontace. Shermanová novinářům řekla, že Rusko by mohlo situaci uklidnit stažením svých vojáků od ukrajinské hranice či vysvětlením, proč je tam soustředilo.