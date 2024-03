Prigožin se z toho zbláznil. Bývalý šéf CIA popsal "brutální" charakterový rys Putina

"Dosáhli jistých výsledků, ale za neuvěřitelnou cenu," říká o postupu Ruska na Ukrajině bývalý ředitel CIA a generál americké armády David Petraeus. Podle jeho slov relativně malá vítězství na východní Ukrajině nevynahradí systémové neúspěchy ruských sil.

Podle západních zpravodajských agentur ve válce na Ukrajině přišlo asi o 300 až 400 tisíc ruských vojáků (tento počet zahrnuje mrtvé, ale i těžce zraněné, pozn. red.). Data potvrzují i informace Kyjevu. "Nevím, jak se s tím Putin může smířit. Nejspíš to souvisí s tím, že je to chladnokrevný, brutální autokrat, kterému očividně vůbec nezáleží na blahu jeho lidu, a už vůbec ne na vojácích na frontách," popsal Petraeus pro server Newsweek.

O Putinově mentalitě podle amerického generála vypovídá i osud dalších čelních lídrů ruské invaze. "Myslím, že třeba Jevgenij Prigožin se doslova zbláznil, částečně i kvůli obrovským ztrátám Wagnerovy skupiny," vysvětlil bývalý ředitel CIA.

Americký generál upozorňuje i na aspekt toho, že lidem v Rusku může "dojít trpělivost". "Člověk nikdy neví, kdy ruské matky, otcové, manželky řeknou: 'Ne můj muž, ne můj syn'. Víme, že na samém začátku při první branné akci skutečně opustilo zemi více Rusů, než se jich hlásilo na odvodních místech," dodal Petraeus.

Vzdát se Avdijivky bylo taktické, říká Petraeus

Nedávné stažení ukrajinských vojáků z Avdijivky bylo podle Petraeuse rozumným taktickým rozhodnutím. "Nejde o strategicky významný kus území. Je to v podstatě totálně zničené město. A vzdát se ho, umožnit Rusku, aby nad ním převzalo kontrolu, to podle mě nemá velký význam. Vlastně to zjednodušuje obrannou linii," doplnil.

I když Rusko nyní na Ukrajině postupuje a očekává se, že bude Putin pokračovat v ofenzivních operacích, hodnota úspěchu může být sporná. "Nejde o nějaký masivně strategicky významný výsledek Rusů. Myslím, že je to ještě menší úspěch, než byl loni Bachmut, upřímně řečeno," uvedl americký generál s tím, že relativně malá vítězství na východní Ukrajině nevynahradí systémové neúspěchy ruských sil. Naznačil také, že cena, kterou zaplatí ruský lid, se nakonec může velmi prodražit.

Důležitou roli hraje pomoc Západu i počty vojáků

"Odložili jsme kritická rozhodnutí," řekl Petraeus o západních spojencích a poukázal na pomalý přísun tanků, raket dlouhého doletu, kazetové munice pro dělostřelectvo a dalšího zbrojení. Upozornil i na to, že zpoždění dodávek například stíhaček F-16 mohlo z letní protiofenzivy v roce 2023 udělat jednu z "promarněných příležitostí".

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na konci února uvedl, že od února 2022 přišlo o život 31 tisíc ukrajinských vojáků. Šlo o nečekaně otevřené přiznání počtu obětí, které dokresluje enormní tlak na armádu. Zelenskyj neupřesnil počet těžce zraněných vojáků, kteří jsou vyřazeni z bojů.

Rusové záběr na vlastní neumětelství stáhli. Lehkomyslně si ničí důležité zbraně (odkaz na článek s videem zde)