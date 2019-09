Kosovo po Zemanově kritice zrušilo účast na summitu v Praze

Kosovo podle informací ČTK odvolalo po slovech prezidenta Miloše Zemana svou účast na čtvrtečním summitu premiérů visegrádské čtyřky (V4 - ČR, Slovensko, Polsko a Maďarsko) a zemí západního Balkánu v Praze. Zeman se proti zemi několikrát vymezil při své nynější návštěvě Srbska.

Český prezident také ve středu prohlásil, že bude chtít s českými ústavními činiteli projednat, zda by bylo možné, aby ČR odvolala uznání Kosova samostatným státem.

Setkání čtyř premiérů zemí V4 a zástupců šesti zemí západního Balkánu se v Praze původně vedle premiérů Srbska, Severní Makedonie, Černé Hory, Albánie, Bosny a Hercegoviny měl zúčastnit i místopředseda vlády Kosova. Mluvčí vlády Jana Adamcová potvrdila, že na summit nedorazí z kosovského kabinetu nikdo, zemi bude reprezentovat zástupce velvyslanectví v Praze.

Zeman po příletu do Bělehradu řekl, že má rád Srbsko a Srby, ale nemá rád Kosovo. Televizi Barrandov před odletem řekl, že Kosovo nepovažuje za demokratický stát.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) poté uvedl, že Česko má s Kosovem i Srbskem korektní vztahy. Připomněl, že Česko je mezi zhruba stovkou zemí, které Kosovo uznaly.

Ministerstvo zahraničí loni v lednu uvedlo, že zpětvzetí uznání státu v mezinárodním právu je zcela nestandardním a výjimečným krokem. "V případě Kosova není k takovému kroku důvod. Navíc v roce 2010 vydal Mezinárodní soudní dvůr posudek, dle kterého byla jednostranná Deklarace nezávislosti Kosova v souladu s mezinárodním právem," sdělil tehdy tiskový odbor MZV.

Kosovo po rozpadu Jugoslávie patřilo Srbsku, v roce 2008 ale s podporou západních velmocí vyhlásilo nezávislost. Srbsko jej ovšem stále považuje za své území. Většina členských států OSN včetně Česka samostatnost Kosova uznala, naopak některé země jako Slovensko, Španělsko, Rusko, Bosna a Hercegovina nebo Řecko nikoli.

Summit V4 a balkánských zemí v Praze má za úkol posílit spolupráci obou regionů, což si Česko dalo za cíl ve svém aktuálním předsednictví ve V4. Země by si měly ve čtvrtek vyměnit své zkušenosti z posledních let. ČR podporuje integraci zemí západního Balkánu do Evropské unie.