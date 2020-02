Hrozba koronaviru vzrostla. Počítejme i s karanténou českých měst, říká lékař

První zprávy o snaze zabránit šíření koronaviru zněly Evropanům apokalypticky a nepředstavitelně. Velká čínská města a desítky milionů lidí v totální karanténě. Zavřené školy, zastavené vlaky. Přísné kontroly na hranicích uzavřené zóny, žádná větší shromáždění lidí. Žádná kina ani fotbal, zavřené restaurace a kavárny.

Experti a lékaři sice od počátku říkali, že se musíme připravit i na rozšíření koronaviru v Evropě, ale bezprostřední nebezpečí vzrostlo až nyní, během posledního víkendu a v pondělí. Přes 220 lidí se nakazilo v Itálii, sedm z nich zemřelo. Itálie tak jako první na kontinentě zavedla po čínském vzoru karanténu.

Několik měst a vesnic na severu země v regionech Lombardie, Benátsko a Piemont se ocitlo v izolaci. Ohrožena jsou i velká města: Benátky a Milán. V Jižním Tyrolsku, kam jezdí lyžovat mnoho Čechů, zatím žádné případy onemocnění nejsou.

"Karanténa je krajní, drastické řešení, do jisté míry je to represivní opatření. Ale myslím si, že funguje. V Číně zafungovalo určitě. Kdyby se virus šířil i u nás, tak musíme počítat s tím, že krizová oblast by byla uzavřená jako v Itálii," řekl serveru Aktuálně.cz Rastislav Maďar z ústavu epidemiologie Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

V neděli večer rakouské úřady zastavily v Brennerském průsmyku na hranici s Itálií vlak mířící z Benátek do Mnichova. V jednom z vagonů cestovali dva pasažéři s podezřením na nákazu. Železniční spojení později obnovily s tím, že testy na koronavirus podezření nepotvrdily.

V médiích se také objevují fotografie a videa, na kterých stojí italští vojáci s respirátory na obličejích na náměstí Piazza del Duomo před ikonickou milánskou katedrálou Narození Panny Marie.

"Situace v Itálii mě trochu znervózňuje, protože se zdá, že tam počet případů poměrně výrazně roste, i skokově ze dne na den," prohlásil v pondělí český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Připustil, že pokud se situace nezlepší, není vyloučené omezení přímých letů mezi Prahou a některými italskými městy.

Nákaza se mohla rozšířit kdekoliv

"Je náhoda, že se to rozšířilo zrovna v severní Itálii. Kdo, kam a odkud přicestuje během inkubační doby nemoci - to vše je o náhodě," vysvětluje Rastislav Maďar.

Podle něj také záleží na individuálním přístupu člověka, který byl v oblasti s hrozbou nákazy. "Je potřeba, aby se choval zodpovědně, nic nepodcenil a nechodil na místa, kdy by se virus mohl rychle a snadno šířit. Žádný stát nemůže udělat o moc více, než dělá."

Vedoucí Centra epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu v Praze Barbora Macková řekla Aktuálně.cz, že nelze dopředu předvídat, jaká opatření by zvolila Česká republika. "Ty modely jsou různé. Například ve Francii nebo Německu měli jednotlivé případy nakažených lidí a karanténu nevyhlásili. Itálie se pro ni rozhodla. Záleželo by na situaci, která by u nás nastala," říká Macková. "Ohroženi koronavirem jsme ale byli už od počátku epidemie, protože sem přilétali lidé z Číny."

Rakouská média s odvoláním na italské zdroje uvádějí, že lékaři hledají v Itálii takzvaného pacienta nula. Člověka, který s koronavirem do země přijel a od něhož se nakazily další osoby.

Zatím ale pátrání nemá jasný závěr. Původně Italové předpokládali, že oním pacientem nula je osmatřicetiletý muž, který byl nedávno několikrát v Číně a virus u něj potvrdil test v nemocnici v italském městě Codogno. Jeho kamarád, se kterým byl v Číně, ale virus neměl.

Více nakažlivý, než jsme si mysleli

Evropská komise neplánuje žádné plošné zrušení schengenského prostoru pro volný pohyb osob a zboží. Každá členská země Evropské unie ale může sama rozhodnout o uzavření svých hranic, řekl eurokomisař pro řešení krizových situací Janez Lenarčič. Mluvčí německého ministerstva vnitra v pondělí nicméně oznámil, že Berlín se nechystá zavést kontroly na hraničních přechodech se žádnou zemí a ani žádnou hranici neuzavře.

"Pro svět je klíčové, kolik lidí se dostalo z čínské provincie Chu-pej předtím, než ji vláda uzavřela do karantény. Nevíme, kolik lidí a kam odjelo," říká Rastislav Maďar s poukazem na ohnisko, odkud se koronavirus rozšířil.

Jako příklad uvádí výletní loď Diamond Princess, která několik týdnů stojí u japonských břehů, protože úřady odmítaly vpustit do země její pasažéry. "S nákazou tam původně přišel jeden člověk, možná jeden pár, a když loď zůstala uzavřená v izolaci, postupně se nakazilo šest stovek lidí. Ten virus je více nakažlivý, než si na počátku epidemie lékaři mysleli," dodává Maďar.

