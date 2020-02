I Česko může při výskytu koronaviru uzavřít celá města, říká ministr zdravotnictví

České zákony umožňují uzavřít po případném výskytu nového typu koronaviru města či obce podobně jako v severní Itálii. Spolupracovala by na tom policie nebo armáda. Uvedl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) s tím, že ho množství nakažených v Itálii znervózňuje a nevyloučil případná další opatření, pokud by se jihoevropské zemi nedařilo šíření viru zastavit.

V Česku je zhruba tisíc infekčních lůžek, které by bylo možné využít pro léčení případných nakažených novým koronavirem, informoval ministr Adam Vojtěch (za ANO). Podle něj by bylo možné vytvořit v případě potřeby stovky až nízké tisíce dalších.

Kvůli situaci ve čtvrtek v Praze zasedne Ústřední epidemiologická komise. "Situace v Itálii je do značné míry znepokojující. Zaznamenali tam už čtyři úmrtí, byli to pacienti staršího věku nebo měli přidružená onemocnění," řekl ministr.

V tuto chvíli ministr nepočítá se zpřísněním opatření. "Ale situace se vyvíjí, takže uvidíme v následujících dnech. Pokud to bude vyžadovat situace s tím, že by počet případů nadále zásadně rostl a nedařilo se Itálii to zastavit, tak bychom museli případně přijmout nějaká opatření ve smyslu možná nějakých omezení příletů a tak dále, ale zatím to nechci předjímat," uvedl.

V pondělí bude mít telekonferenci se zástupci dalších evropských států a bude chtít od italských zástupců podrobnější informace.

Necestovat do Itálie

Podle ministrova náměstka Romana Prymuly do Itálie jezdí hodně Čechů lyžovat, proto je situace závažnější, než když byl dosud virus většinou omezený na Čínu. "Budeme se muset připravit i na nějaké krizové situace, pokud by infekce byla zavlečena do České republiky," dodal.

Problematické podle něj je, že se ukazuje, že velká část nakažených nemá žádné příznaky. Zřejmě podle něj bude třeba evidovat jedince, kteří v rizikových oblastech Lombardie, ale třeba také Benátek, pobývali. Ministerstvo zahraničních věcí vydalo doporučení do míst nákazy necestovat.

#UpozorněníNaCesty: Rozšíření koronaviru v severní Itálii - zejména v regionech Lombardie a Benátska/Veneto. Italská vláda přijala řadu opatření včetně izolace 10 zasažených obcí v Lombardii. Doporučujeme sledovat aktuální dopravní info. Více zde → https://t.co/YcOdHil6Vt — MZV ČR (@mzvcr) February 24, 2020

"Rizikem není jen nákaza, ale také to, že by byla oblast uzavřená, lidé by museli v Itálii zůstat v karanténě a dva týdny by se nedostali domů," uvedl Prymula. V Itálii podle něj v současné době hrozí za opuštění nařízené izolace až tři měsíce vězení.

Pokud by se nákaza u některého z Čechů potvrdila, byl by podle náměstka převezen do pražské Nemocnice Na Bulovce. Pokud by její kapacity nestačily, připravila by se k použití speciální vojenská nemocnice v Těchoníně na Orlickoústecku s 80 běžnými lůžky a 20 lůžky intenzivní péče.

Kroky v případě epidemie v Česku upravuje podle ministra Pandemický plán ČR a krizový zákon. "Mapovali jsme, která další zařízení bychom mohli dál využít," dodal Vojtěch.

Epidemie koronaviru propukla v Číně, Itálie je nejvíc zasaženou evropskou zemí.