Konec ruské filmové hvězdy. Slavný herec zabil člověka pod vlivem alkoholu a kokainu

Hvězdná a úspěšná kariéra ruského herce Michaila Jefremova zřejmě skončila v pondělí 8. června po jedenácté hodině večer na Smolenském náměstí v Moskvě.

Sedmapadesátiletý umělec řídil pod vlivem alkoholu a drog. Se svým vozem Jeep Grand Cherokee přejel do protisměru a čelně narazil do automobilu značky Lada. Za jeho volantem seděl stejně starý Sergej Zacharov z města Rjazaň. Sanitka ho dovezla do nemocnice, kde nad ránem zemřel na následky poranění hlavy.

Jefremova policie v noci ani nevyslechla kvůli jeho opilosti. Propustila jej do domácího vězení, které má nařízené minimálně do 9. srpna. Nesmí mluvit se svědky a nemůže opustit Rusko. Analýza jeho krve a moči ukázala, že v době nehody byl pod vlivem kokainu.

Jefremov je v Rusku známou celebritou. Velkou část života strávil v divadle A. P. Čechova v Moskvě a režiséři jej často obsazovali do filmů. Prakticky každý Rus, který má televizi nebo chodí do kina, Jefremova zná. Z filmů, které jsou známé v Česku, hrál například ve válečném dramatu z Afghánistánu Devátá rota režiséra Sergeje Bondarčuka nebo ve filmu Dvanáct Nikity Michalkova.

Za zabití mu nyní hrozí dvanáctiletý trest vězení. Ve čtvrtek se před jeho bytem shromáždili novináři a ptali se, zda se chce omluvit rodině oběti. "Michaile Olegoviči, možná chcete poprosit o odpuštění" ptala se reportérka na chodbě na záznamu, který zveřejnila televizní stanice Moskva24. Herec neodpověděl a zašel dovnitř. Předtím na jiný dotaz, zda se cítí vinen, jen pokýval hlavou na znamení souhlasu, napsala agentura Interfax.

Případ vyvolal napětí mezi částí ruských médií a hereckými kolegy Jefremova. Herečka Renata Litvinovová ho navštívila ve čtvrtek v bytě a na ulici číhajícím novinářům řekla, že je to zlomený, zničený člověk.

"Už vás někdy šikanovali? Mě mnohokrát. Vím od dětství, jaké to je, když někdo někoho šikanuje a dobíjí někoho, kdo upadl," uvedla herečka na Instagramu. Zároveň vyzvala novináře a všechny ostatní, aby v nastalé situaci byli k Jefremovovi milosrdní. Podporu mu vyjádřil další velmi známý herec Sergej Garmaš.

"Nehoda opět jasně ukázala problémy mezi obyčejnými lidmi a elitami. Muž, který se opil za volantem, spáchal zločin, vraždu. Náhle ho část jeho kolegů začala hájit," poukázal komentátor vlivného a čteného serveru lifenews.ru Nikita Jurčenko.

Life.ru se také zmínil o tom, že se Jefremov netajil kritickými názory na prezidenta Vladimira Putina. "To mu však nebránilo v tom, aby od státu bral peníze," napsal komentátor.

I někteří herci ale potvrdili médiím, že Jefremov měl dlouhodobě problémy s alkoholem. Jeden ze svědků uvedl, že večer před jízdou velmi pil v moskevském baru Ulysses, kde se schází někteří umělci. "Viděl jsem ho tam často a vypadalo to, že tam skoro bydlí. Často byl totálně opilý. I ten večer pořád křičel na obsluhu, ať mu nalije," řekl jeden z návštěvníků baru pátému kanálu ruské televize.

Jefremov byl počtvrté ženatý a měl šest dětí. V roce 1995 dostal státní vyznamenání Zasloužilý umělec Ruské federace.