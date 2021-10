Jak budoucí vláda přistoupí k V4? Petr Fiala bude pod tlakem z několika stran

České volby, po kterých většinu ve sněmovně získaly opoziční koalice, přinesly úlevu celému regionu, hodnotí západní média. List The New York Times napsal, že Češi prošlapali střední Evropě cestu ven z populismu, vídeňský zpravodaj francouzského Le Monde k textu o hospitalizaci Miloše Zemana dodal, že na kapačkách se nachází celá visegrádská čtyřka (V4) coby "destabilizační síla uvnitř EU".

Důvodem optimismu Západu je porážka Andreje Babiše (ANO) a vítězství opoziční koalice Spolu vedené Petrem Fialou. Očekává se, že umírněný předseda ODS zvolí jiný přístup k V4. Zejména poté, co se maďarský premiér Viktor Orbán spojil s Babišem a přijel ho podpořit v kampani a kdy V4 nepomohla zabránit krokům polské vlády proti Česku ve sporu o důl Turów.

Že by se nová vláda od Visegrádu odstřihla, nelze předpokládat. Většina stran budoucí vládní pětikoalice ho chce udržet jako důležitou regionální platformu pro Česko. Orbán má navíc hlavně mezi členy ODS a lidovci svoje podporovatele. S ohledem na rozdílné postoje jednotlivých politiků, které jsou patrné i na půdě europarlamentu, kde členové každé strany zaujali jiný postoj k maďarské vládě, je možné, že vztah k Visegrádu bude do budoucna jednou z dělicích linií Fialovy vlády.

Je to patrné už na volebních programech. Zatímco Spolu v něm píše, že bude "pokračovat ve strategické spolupráci ve Visegrádské skupině," koalice Pirátů a STAN slibuje, že se od Visegrádu odpoutají.

"V4 je přeceňovaná. Funguje dobře v rovině parlamentní a regionální spolupráce, hlavně se Slovenskem. Jinak ale České republice nic nepřináší," tvrdí dlouhodobě poslanec za STAN a člen evropského výboru sněmovny Jan Farský.

Kolega Farského, nyní garant kapitoly o EU a zahraniční politice za pětikoalici Ondřej Benešík (KDU), ho doplňuje: "Na premiérské úrovni jsme ve V4 hráli roli užitečných idiotů, když jsme plnili zájmy Maďarska. Je krátkozraké v tom pokračovat."

"Hloupý výlet do Ústí nic nezmění"

Europoslanec a místopředseda ODS Alexandr Vondra je jiného názoru. Dlouhodobě tvrdí, že V4 je pro Česko stejně důležitou zahraničněpolitickou kotvou jako Evropská unie a Severoatlantická aliance. Po zvolení do Evropského parlamentu prohlásil, že svůj úkol coby konzervativce vidí v "obraně ostatních konzervativců". "Rozhodně nebudu Viktora Orbána a Jaroslawa Kaczyńského (šéf polské vládnoucí strany Právo a spravedlnost, pozn. red.) kritizovat, nevidím pro to důvod," avizoval v květnu 2019.

Za svým postojem si stojí i teď poté, co se Orbán otevřeně přidal na stranu Babiše. "Pro mě jeden hloupý výlet do Ústí nad Labem nic nemění. Já jsem to Orbánovi neporadil," řekl tento týden deníku Aktuálně.cz Alexandr Vondra s odkazem na předvolební akci hnutí ANO v tomto severočeském městě. "Nebudeme rušit, co tu funguje třicet let. Ve strategické spolupráci s V4 budeme samozřejmě pokračovat," zdůraznil.

Jak chce budoucí vládní koalice rozdílný vztah k Visegrádu vyřešit, zatím není jasné. Jako téma se to na společný stůl ještě nedostalo. "Teprve jsme ustavili vyjednávací tým pro evropskou a zahraniční politiku. Programové shody a případné neshody začneme řešit příští týden," sdělil redakci Benešík.

Změnu nebo kontinuitu ve vztahu k V4 ukáže postoj nastupujícího premiéra Petra Fialy. V minulosti se k otázce názoru ODS na Viktora Orbána a Jaroslawa Kaczyńského stavěl šéf strany spíše opatrně. "Nebudu mistrovat cizí vládu z Prahy. Můj úkol je starat se o Českou republiku, k tomu jsem dostal mandát od voličů," řekl například Fiala loni pro týdeník Respekt, když Orbán opět přitáhl šrouby soudcům a v Polsku se objevily první samolepky s homofobním vzkazem "Zóna bez LGBT".

Žádný přikyvovač Polska a Maďarska

Teď Fiala visegrádskou čtyřku nekomentoval. Analytici středoevropské politiky upozorňují, že lídr občanských demokratů bude mezi několika mlýnskými kameny. "Z jedné strany ho bude limitovat fakt, že kromě ODS budou všechny ostatní partaje ve vládě proevropské. Z druhé strany ho bude tlačit jeho strana, která se na půdě europarlamentu spojila s polskou PiS (Právo a spravedlnost) a zároveň má ideově blízko Fideszu (maďarská vládnoucí strana)," vysvětlil Žiga Faktor z bruselské pobočky českého výzkumného institutu Europeum.

Na půdě Výboru regionů, poradní instituce EU složené ze zástupců samospráv, navíc členové Fideszu vstoupili do skupiny Evropských konzervativců a reformistů, kde sedí i ODS. "Fiala přesto nebude vodit Orbána za ruku a říkat, že je to jeho největší spojenec. Nemůže si to dovolit jednak kvůli paktu Orbán-Babiš a pak proto, že se mezi ostatními unijními lídry bude chtít předvést jako rovnocenný partner. Ne jako přikyvovač Polska a Maďarska," dodává expert.

Podle Tomáše Strážaye, šéfa Slovenské asociace pro zahraniční politiku, se v jeho zemi nesl nelibě příklon Babišovy vlády k populismu. "V tomto směru nová slovenská vláda zařadila zpátečku. Očekáváme proto návrat k racionální, pragmatické politice pod Petrem Fialou," uvedl. Zároveň však dodal, že Orbán s Kaczyńským budou chtít pokračovat v "politizaci V4", protože jim slouží jako nástroj k dosažení domácích politických cílů. "Je proto možné, že dojde k posílení česko-slovenské vazby. Z visegrádské čtyřky se pak stane spíš visegrádská 2+2," odhaduje Strážay.

