Úplně nepřijatelné. Europoslanci z Babišovy frakce kritizují jeho námluvy s Orbánem

Skupina liberálů v Evropském parlamentu, kam patří hnutí ANO Andreje Babiše, začíná řešit, jak se postavit ke spojenectví mezi českým premiérem a jeho maďarským protějškem Viktorem Orbánem. Zevnitř centristické frakce, kde zasedá i pět europoslanců za ANO, se ozývají první hlasy proti tomu, aby spolupráci Orbán-Babiš liberálové přešli mlčením.

Důvodem se stala středeční Orbánova návštěva v Česku, kam přijel podpořit Babiše před blížícími se parlamentními volbami. Liberálové patří v europarlamentu mezi soustavné kritiky Orbánova režimu a opakovaně upozorňují na pošlapávání právního státu v Maďarsku.

"Spojenectví mezi Orbánem a Babišem považuji za naprosto nepřijatelné," řekl deníku Aktuálně.cz v Bruselu Bernard Guetta, francouzský europoslanec za Macronovu stranu Republika v pohybu. Ta je se svými 23 poslanci nejsilnější národní delegací v 98členné liberální frakci Renew Europe.

"Viktor Orbán ztělesňuje negaci všech principů, za kterými tato frakce i já osobně stojíme, jako jsou právní stát, svoboda slova, respekt k menšinám. Nemůžeme na poslední vývoj u našeho člena Andreje Babiše nereagovat," pokračoval Guetta.

Jak konkrétně by jeho politická skupina měla reagovat, nechtěl Francouz předjímat. "V každém případě zvednu spojení Orbána s Babišem a jak se k němu postavit mezi francouzskými kolegy a poté na schůzce celé frakce," dodal. Ta by se podle informací Aktuálně.cz měla odehrát příští týden ve Štrasburku.

Nemůžeme mlčet

Podobně reagovala i rumunská liberální europoslankyně Ramona Strugariuová. Coby právnička a členka výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitro v minulosti kritizovala českého premiéra kvůli jeho přetrvávajícímu střetu zájmů a opakovaně upozorňovala, že dodržování zákonů a principů právního státu platí pro všechny.

"Pokud si Andrej Babiš takto jasně vybral svého spojence v Evropě (Orbána, pozn. red.), je zjevně připravený nést důsledky. Jako frakce nemůžeme nad aliancí Babiše s politikem, který systematicky destruuje právní stát, přimhouřit oko," řekla Aktuálně.cz rumunská europoslankyně. Ani ona nechtěla spekulovat, co by přesně měli liberálové směrem k Babišovi udělat. "Musí to být předmětem důkladné diskuse, dál se uvidí. Pokud to nenadnese jiný kolega, udělám to já," upozornila.

Guetta ani Ramona Strugariuová o středeční cestě maďarského premiéra za Babišem do Prahy a Ústí nad Labem nevěděli, dozvěděli se o ní až na základě novinářského dotazu. To může být jedním z vysvětlení, proč většina členů frakce Renew Europe vesměs schůzku maďarského a českého premiéra nekomentovala. Jak Aktuálně.cz potvrdila řada oslovených evropských liberálů, na dvou schůzkách frakce tento týden debata o Orbánovi u Babiše ani jednou nepadla - na rozdíl od demografického summitu v Budapešti minulý týden, kterého se zúčastnila řada evropských nacionalistických politiků.

Náhlé mlčení

Ticho frakce Renew Europe ve vztahu k Babišovi ale může souviset také s vnitřní dynamikou skupiny. Jejím členům se obecně hůř kritizují zástupci jejich vlastních řad i proto, že postavení pěti europoslanců za ANO je ve frakci silné. Zejména Dita Charanzová a Martina Dlabajová patří mezi respektované a opakovaně oceněné europoslankyně. Příští rok se navíc volí nové vedení politických skupin a uchazeči o lídrovství liberální politické skupiny si to mezi svými nechtějí rozházet.

K návštěvě Viktora Orbána v Česku mlčela i holandská europoslankyně Sophie in’t Veldová, jež usiluje o post šéfky liberálů a která běžně patří k vůbec nehlasitějším kritikům maďarského premiéra v europarlamentu. Je také výraznou zastánkyní nezávislosti médií, před pár měsíci v době největších kontroverzí okolo tlaku radních na Českou televizi neváhala investovat svůj čas do dopisu předsedovi sněmovny Radku Vondráčkovi (ANO), kde varovala před zásahy proti ČT.

Nyní asistent holandské europoslankyně v telefonu tvrdil, že jeho šéfová o cestě Orbána za Babišem ví. Na opakovanou žádost o komentář ale politička nereagovala. "Jak je to možné, že někteří premiéři paralyzují celé politické skupiny v europarlamentu," podivil se na Twitteru v narážce na Babiše a Orbána německý europoslanec za Zelené Daniel Freund.

How is it possible that certain Prime Ministers paralyze entire groups in the European Parliament? — Daniel Freund (@daniel_freund) September 29, 2021

Stopka pro respektovaná média

"Není zvykem mluvit o kampaních členů frakce v souvislosti s volbami," vysvětlily stručně a shodně Dita Charanzová a Martina Dlabajová na dotaz, jak si vysvětlují, že se v jejich frakci o Orbánovi u Babiše nebavili. Obě poslankyně jinak patří ke kritičkám maďarského premiéra, naposledy letos v létě, v rozporu se stanoviskem svého stranického šéfa, hlasovaly pro odsudek Orbána za homofobní zákon.

Debata o spojenectví Babiše s Orbánem se ale nyní zřejmě rozproudí, a to kvůli vykázání zahraničních médií ze středeční tiskovky obou politiků v Ústí nad Labem. Vstup nedostala renomovaná evropská média jako francouzský Le Monde, německý Die Zeit nebo německá televize ARD. Stopku pro novináře už také oficiální odsoudila organizace Reportéři bez hranic.

"U nás občas zakazuje vstup vybraným médiím Marine Le Penová (šéfka francouzské krajní pravice, pozn. red.), ale to jsou stranické tiskovky. Tohle byla vládní akce, o to to bylo bizarnější,” řekl Aktuálně.cz jeden z vykázaných novinářů, středoevropský zpravodaj francouzského deníku Le Monde Jean-Baptiste Chastand. "V Maďarsku je to jasnější, tam už pro jistotu ani neoznamují, že nějaká tisková konference Viktora Orbána bude," dodal napůl žertem Chastand.