KLDR vyvíjí vakcínu na vir, který údajně vymýtila. Na stavbu nemocnice chybí materiál

KLDR se přidala k celosvětovému závodu a vyvíjí vakcínu proti nemoci covid-19. Podle americké stanice CNN existují informace, že se severokorejská státní Komise pro vědu a technologii chystá vakcínu dokonce už vyzkoušet na lidech.

Zprávy z nejizolovanější země světa ale lze těžko ověřit. Vakcínu proti covidu, na který ve světě zemřelo už přes 600 tisíc lidí, v současnosti vyvíjí několik mezinárodních týmů. Jde o špičky ve vědě a technologii, jednotlivé státy a firmy dávají do výzkumu obrovské množství peněz.

V KLDR vedle toho chybí peníze i ve zdravotnickém systému, který je jedním z nejzchátralejších na planetě. Komunistický režim dlouhodobě spoléhá na humanitární pomoc a asistenci Světové zdravotnické organizace, která zemi dodává očkování a léky. Odborníci už od jara s obavami spekulují, jaký dopad má na zemi pandemie koronaviru. Některé nemocnice KLDR nemají ani spolehlivý přívod elektřiny nebo tekoucí vody.

Severní Korea uzavřela hned na konci ledna hranice s Čínou a vůdce Kim Čong-un tvrdí, že v zemi není jediný případ nákazy. Světová zdravotnická organizace registruje, že skoro tisíc lidí podstoupilo testy na koronavirus a výsledky byly údajně všechny negativní.

"Důkladně jsme zabránili proniknutí viru a udrželi jsme stabilní protiepidemickou situaci navzdory celosvětové zdravotní krizi, což je zářný úspěch," citovala na začátku června vůdce severokorejská agentura KCNA. Prohlášení v tiskové zprávě doprovázela fotografie Kim Čong-una, jak mluví před zástupem státních úředníků. Nikdo z nich neměl roušku ani nedodržoval doporučený dvoumetrový odstup.

Povinné roušky

Přitom existuje hned několik indicií, které napovídají, že ani nejuzavřenější země se koronaviru ubránit nedokázala.

Severokorejský režim zavedl přísná epidemická opatření. Po uzavření hranic 30. ledna jen velmi málo lidí cestovalo do nebo ze země. Veškerá přeshraniční doprava byla zastavena, takže se do KLDR nedostane ani humanitární pomoc. Podle informací britské stanice BBC s odvoláním na diplomatické zdroje na hranicích ještě v červnu stály zaseknuté nákladní vozy se zásobami respirátorů a léků. V Pchjongjangu údajně docházelo k vykupování obchodů. Mezi dubnem a červnem z KLDR uprchlo jen dvanáct běženců, což je historicky nejmenší počet.

Ještě v únoru, kdy se epidemie obrovskou rychlostí šířila v Číně, severokorejský komunistický režim uvalil karanténu na tisíce lidí, a to včetně stovky cizinců žijících v hlavním městě Pchjongjangu. Úřady také na několik měsíců uzavřely školy a zrušily jakékoliv masové akce. Podle informací agentury Reuters musí lidé na veřejných prostranstvích povinně nosit roušky. To sice nutně nedokazuje, že Severokorejci umírají na koronavirus, ale rozhodně to znamená, že se v zemi něco změnilo. Místní obyvatelé jsou odříznuti od světa ještě víc než jindy.

"Je velmi nepravděpodobné, že by nezaznamenali žádný případ, protože hranice s Čínou a Jižní Koreou bývají velmi rušné. Nevím, jak by bylo možné tomu zabránit. Je ale pravda, že opatření zavedli opravdu včas. Takže si myslím, že je možné, že zabránili plnému propuknutí," řekl britské stanici BBC Oliver Hotha, šéf zpravodajství NK News, které se specializuje na KLDR.

Ukrývající se Kim

Už v dubnu se spekulovalo o tom, že dokonce Kim Čong-un se koronavirem nakazil. Severokorejský vůdce se téměř tři týdny neukázal na veřejnosti, a dokonce ani nepřišel na ceremoniál k výročí narození jeho dědečka a zakladatele KLDR Kim Ir-sena. Bylo to první vůdcovo zmizení od roku 2014, kdy Kim tajně podstoupil operaci nohou.

Zahraniční média spekulovala, jestli Kim nepodstoupil operaci srdce, nedostal covid nebo se jen před nákazou neskrývá v karanténě ve své rezidenci na pobřeží. Trvalo celých 20 dní, než se znovu objevil.

Další důvod, proč pochybovat o tom, že KLDR zvládá koronavirovou pandemii, a dokonce vyvíjí vakcínu, je špatná hospodářská situace v zemi. V důsledku ekonomických sankcí se země dostala do obrovských problémů.

Už delší dobu mají zahraniční pozorovatelé obavy, že se Severní Korea dostala do největší krize od dob hladomoru v 90. letech. Hranice uzavřené kvůli pandemii pak znemožnily v podstatě jakýkoliv legální mezinárodní obchod.

Kim Čong-un nechal jako symbol boje proti koronaviru stavět novou nemocnici v Pchjongjangu. Dokončena by měla být 10. října, přesně na 75. výročí založení vládnoucí Korejské strany práce. Jenže se ukázalo, že na stavbu není dost materiálu. Úředníci, kteří stavbu vedli, se obrátili na veřejnost s žádostí o příspěvky. V pondělí Kim Čong-un stavbu navštívil a manažery vyhodil.

Video: Severokorejský vůdce navštívil rozestavěnou nemocnici