Boj dobra se zlem trvá, loňský rok poznamenala vražda Kuciaka, řekl Kiska v projevu

Loňský rok změnila vražda investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. V novoročním projevu to prohlásil slovenský prezident Andrej Kiska. Slováci museli po tomto hrozném činu odložit růžové brýle, společnost ale podle něj obstála. Jak Kiska ve své řeči poznamenal, k občanům takto promluvil naposledy, potvrdil tak, že se o vrcholovou funkci už nebude ucházet.

"V roce 2018 jsme měli spolu s přáteli z České republiky důstojně oslavit nesmírný význam hodnot svobody, demokracie a respektu k lidským a občanským právům, které nám před sto lety přinesla společná Československá republika," prohlásil Kiska.

Rovněž si měli lidé "se zdvihnutým varovným prstem" připomenout 70 let od nástupu totalitního režimu a zavzpomínat i na 50 let od příchodu vojsk Varšavské smlouvy do Československa či na 30 let od takzvané svíčkové manifestace.

"Toto všechno jsme minulý rok dělali. Bohužel ale poznamenáni smutkem a hněvem. Protože všechno bylo jinak. Sám rok 2018 se zařadil do historie Slovenské republiky jako další přelomový osmičkový rok. Takový, ve kterém nestačilo vzpomínat, nestačilo připomínat si symboliku dějinných událostí a vysvětlovat jejich význam pro naši současnost i naši budoucnost. Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové změnila rok oslav a vzpomínek na rok, který si budeme pamatoval jako rok zápasu o slušnost a spravedlnost," prohlásil Kiska.

Slováci si podle prezidenta rovněž museli sundat růžové brýle "při psaní úspěšného příběhu naší vlastní země, abychom byli schopni čelit znechucení, nedůvěře a ztrátě naděje v lepší budoucnost".

"Obstáli jsme v té zkoušce? Bylo by troufalé vynášet nějaké definitivní historické verdikty. Navzdory tomu odpovím. Ano, obstáli jsme. Věřím, že do roku 2019 vstupujeme jako silnější a odolnější společnost," řekl.

Prezident prohlásil, že boj dobra se zlem ale trvá. Potvrzuje to i 30. výročí sametové revoluce, které si budou Slováci, stejně jako Češi, připomínat letos v listopadu. Tehdy se obyvatelé zbavili režimu, který šlapal po jejich právech a svobodách dlouhých 40 let. "Znamená to, že se už nemusíme snažit? Ne. Když hovořím o tom, že jsme v roce 2018 obstáli, nemyslím tím, že jsme vyřešili všechny problémy a odstranili všechny křivdy, které nás trápí," prohlásil Kiska.

"Velkou výzvou zůstává hledat a nabízet řešení, aby část naší společnosti neviděla východisko z hněvu či beznaděje v extrémních řešeních a politicích, kteří demokracií a svobodou pohrdají. Tato hrozba, často živená nenávistí, je skutečná. Budeme jí čelit i v nadcházejících prezidentských volbách či ve volbách do Evropského parlamentu," uzavřel slovenský prezident.

Slováky vyzval, aby pokračovali ve snaze o slušné a spravedlivé Slovensko a nenechali se odradit tím, že se věci nemění tak rychle, jak by si přáli. "Nenechte se znechutit tím, že mnohým politikům jen pomalu dochází, co se v roce 2018 stalo. Demokracie nezná konečné vítězství ani konečné prohry. Demokracie je proces. Demokracie je práce. V roce 2019 nás čeká hodně práce," dodal.

