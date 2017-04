Kim Čong-un slaví 85. výročí severokorejské armády velkými manévry s ostrými střelbami

před 2 minutami

Ostrámi vojenskými střelbami oslavuje KLDR 85. výročí založení své armády. V souvislosti s výročím západní politici spekulovali o možnosti dalšího severokorejského jaderného nebo raketového testu. Kvůli těmto obavám se sešli zvláštní americký zmocněnec pro Severní Koreu Joseph Yun s jihokorejskými a japonskými partnery.

Soul - Severní Korea uspořádala v úterý při příležitosti 85. výročí založení své armády rozsáhlé vojenské cvičení s ostrými střelbami. Napsala to jihokorejská agentura Jonhap s odvoláním na nejmenované vládní zdroje. Manévry probíhají na východním pobřeží KLDR kolem města Wonsan, údajně za účasti severokorejského vůdce Kim Čong-una.

V souvislosti s výročím západní politici spekulovali o možnosti dalšího severokorejského jaderného nebo raketového testu. V souvislosti s těmito obavami v Tokiu jednal zvláštní americký zmocněnec pro Severní Koreu Joseph Yun s jihokorejskými a japonskými partnery. Po schůzce řekl, že jakékoli kroky ve vztahu ke KLDR budou USA konzultovat a koordinovat se svými partnery.

Jihokorejský zvláštní zmocněnec pro bezpečnost na Korejském poloostrově Kim Hong-kjun v této souvislosti oznámil, že o možnostech spolupráce při řešení severokorejského problému jednal s partnery z Ruska a Číny.

Do jihokorejského přístavu Pusan dorazila americká jaderná ponorka USS Michigan, oznámila agentura AP. Návštěva je předem plánovaná, plavidlo se prý nezapojí do žádných vojenských cvičení. Ke Korejskému poloostrovu se z jihu blíží americká letadlová loď USS Carl Vinson, kterou do oblasti vyslal Pentagon jako ukázku síly amerického námořnictva.

