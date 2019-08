Keňská policie zatkla na letišti dvě turistky, které měly náramky ze slonoviny

Keňská policie za poslední týden zatkla na letišti v metropoli Nairobi dvě zahraniční turistky kvůli tomu, že na sobě měly náramek ze slonoviny. S odkazem na sdělení místních úřadů o tom v pondělí informovala agentura AFP. Obě zadržené byly propuštěny po zaplacení pokuty jeden milion keňských šilinků (téměř 226 tisíc korun). Obchod se slonovinou je v Keni zakázaný od roku 1989.

Padesátiletou turistku ze Španělska úřady zadržely v neděli kvůli náramku o hmotnosti 25 gramů. Žena se pak přiznala k nelegálnímu držení slonoviny a byla propuštěna. Minulou středu policie zadržela ze stejného důvodu Francouzku, u které byl postup obdobný.

"Možná je to legální v jiných zemích, ale tady ne. Právě tohle vede pytláky k tomu, že se snaží uspokojit poptávku po slonovině," řekl agentuře AFP nejmenovaný keňský činitel.

Experti a vládní činitelé ze 180 zemí světa v těchto dnech zasedají v Ženevě, aby posílili mezinárodní pravidla upravující obchod se slonovinou, rohy nosorožců a dalšími ohroženými druhy zvířat a rostlin. Řada zemí ze střední, východní a západní Afriky usiluje o to, aby byli sloni zařazeni do nejvíce restriktivní části mezinárodní dohody o obchodu s volně žijícími živočichy CITES. To by znamenalo absolutní zákaz obchodu se slonovinou.

Několik zemí z jižní Afriky, kde žije slonů nejvíce a kde jsou lépe chráněni, naopak požaduje právo na prodej svých zásob slonoviny. Podle jejich názoru by se tím uspokojila poptávka po slonovině, která je hlavní pobídkou pro pytláky.