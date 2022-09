"Když mi řeknou, tak půjdu. Všichni stejně zemřeme." Moskvané reagují na mobilizaci

Obyvatelé Moskvy ve středu reagovali na nařízení Vladimira Putina o částečné mobilizaci záložníků v Rusku. Ruský prezident tak chce podpořit svoji vojenskou invazi na Ukrajině.

Moskvan Denis Osipov před odvodním komisariátem uvedl, že hrdost na svou zemi ho přiměla přihlásit se, ale zdravý rozum ho od toho odrazuje. "Mohu tam zemřít a mám tam rodinu, příbuzné a přátele," pochyboval o rozhodnutí Osipov.

Starší obyvatel ruské metropole Sergej řekl, že prezident přijal rozhodnutí o mobilizaci záložníků po zvážení situace. "Domnívá se, že je to nezbytné. Jsme v situaci, kdy nemůžeme komentovat to, co řekl. Prezident to řekl a tím to končí," odpověděl Sergej.

"Je mi to jedno. Jsem prostý člověk. Když mi řeknou (narukovat), tak půjdu. Všichni zemřeme. Někteří odejdou dříve, jiní později," komentoval situaci jiný mladík z Moskvy.

Celkový počet záložníků, kteří mají být povoláni, by mohl být až 300 000, uvádějí ruští úředníci. "Mobilizováni budou pouze ti, kteří mají příslušné bojové a služební zkušenosti," slibuje ruský ministr obrany Sergej Šojgu.

Dodal, že existuje asi 25 milionů lidí, kteří splňují tato kritéria, ale pouze asi procento z nich bude mobilizováno. Další klauzule ve vyhlášce brání většině profesionálních vojáků ukončit smlouvu a odejít ze služby, dokud nebude částečná mobilizace ukončena.