Otcova pravá ruka. Duginová podporovala invazi a byla hrdá, že je na sankčním seznamu

Otevřeně podporovala ruskou invazi na Ukrajinu a Západ na ni kvůli šíření dezinformací uvalil sankce. Darja Duginová, která zemřela v sobotu večer v Moskvě po výbuchu bomby autě, byla pravou rukou svého otce, ultranacionalistického ideologa Alexandra Dugina.

Devětadvacetiletá Duginová byla známou ruskou novinářkou, která pod pseudonymem Darja Platonovová psala politické články pro prokremelskou stanici RT a nacionalistickou televizi Cargrad. Válku na Ukrajině označovala za střet civilizací a vyjádřila hrdost na to, že ona i její otec byli Západem sankcionováni.

Duginová se dle ruskojazyčné verze serveru BBC se svým otcem v sobotu účastnila festivalu Tradice nedaleko Moskvy. Poté měli společně odjet autem. Dugin ale nakonec usedl do jiného vozu a jel hned za dcerou. Její SUV Land Cruiser vyletělo podle agentury TASS do vzduchu za jízdy nedaleko obce Bolšije Vjazjomy na Možajské silnici asi 25 kilometrů od Moskvy zhruba ve 21:00 moskevského času.

Automobil explodoval, narazil do svodidel a začal hořet. Neověřené záběry zveřejněné na sociálních sítích ukazují mohutné plameny a následně zcela ohořelé auto, ze kterého zbyl prakticky pouze rám. Vidět byl také Dugin, kterak v šoku hořící vrak sleduje.

"V sobotu večer do Duginova života náhle vstoupilo násilí, které po desetiletí tak dlouho propagoval," shrnul britský list The Guardian.

Podle rodinných známých vůz patřil právě Alexandru Duginovi, a skutečným cílem atentátu tak mohl být on. Tuto verzi ale rozporoval Sergej Karnauchov, který se s Duginovou osobně znal. "Atentát na jejího otce? To by byla divná volba. Dáša teď byla mnohem uznávanější a důležitější ve veřejném polickém prostoru," řekl kanálu Ren TV.

Pohrdání Ukrajinou

Alexandr Dugin prosazuje myšlenky dominance Ruska nad sousedními státy a konfrontaci s USA a NATO. V projevech vyzývá k tvrdému upevňování ruského vlivu ve světě. Stejně jako jeho dcera nadšeně podpořil invazi na Ukrajinu a žádal Kreml o rozhodnější postup.

"Myslím, že bychom měli zabíjet, zabíjet, zabíjet (Ukrajince), o ničem jiném nemůže být řeč," prohlásil v roce 2014 poté, co Rusko anektovalo ukrajinský poloostrov Krym.

Společně s dcerou se Dugin také výrazně angažoval v propagandistických aktivitách na podporu války proti Ukrajině. V minulosti působil jako profesor na moskevské Lomonosovově univerzitě a podle BBC je považován za hlavního architekta takzvané ultranacionalistické ideologie.

V 90. letech založil Nacionálně bolševickou stranu a byl v opozici k tehdejšímu prezidentovi Borisi Jelcinovi. Stranu opustil asi deset let předtím, než byla v roce 2007 prohlášena za extremistickou organizaci a její aktivity byly v Rusku zakázány.

Nové věčné Rusko

Ve své nejznámější knize z roku 1997 pod názvem Základy geopolitiky: Geopolitická budoucnost Ruska ostře kritizuje vliv Spojených států v euroasijské oblasti a vyzývá Kreml, aby si v regionu budoval svoji vlastní autoritu. V publikaci také neuznává suverenitu Ukrajiny. "Její určité územní ambice představují obrovské nebezpečí pro celou Eurasii a bez vyřešení ukrajinského problému je obecně nesmyslné mluvit o kontinentální politice," napsal.

Dugin také krátce pracoval jako vedoucí redaktor v nacionalistické televizi Cargrad. Napsal mimo jiné, že musí být vybudováno "nové, věčné a skutečné Rusko", které by zaujalo občany Ukrajiny. "Ukrajina se musí stát jeho integrální, organickou částí," uvedl. "Ukrajinci musí pochopit, že je zveme k vytvoření této nové, veliké mocnosti. Stejně jako Bělorusy, Kazachy a Armény, ale také Ázerbájdžánce a Gruzínce, všechny ty, kteří s námi nejen byli a jsou, ale také budou."

Ruská tajná služba FSB mezitím z vraždy Darji Duginové obvinila ukrajinské zpravodajské služby. Tvrdí, že pachatelkou zločinu je ukrajinská občanka, která poté odjela do Estonska. Poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak však možnost zapojení Ukrajiny do útoku popřel.

K vraždě se v pondělí také poprvé vyjádřil ruský prezident Vladimir Putin. "Hanebný, krutý zločin předčasně ukončil život Darji Duginové, znamenitého a talentovaného člověka s ryzím ruským srdcem," uvedl v kondolenci rodině. Sám Dugin v prvním prohlášení ze smrti své dcery obvinil "ukrajinský nacistický režim" a incident označil za "teroristický útok".

Video: Vyšetřovatelé prohledávají místo výbuchu auta, ve kterém zemřela Darja Duginová