Karnevalová sezóna v německém Kolíně odstartovala. Zatím bylo zadrženo padesát lidí

před 2 minutami

Tradiční karnevalové veselí se ve městech na západě Německa rozjelo v sobotu. V Kolíně nad Rýnem přitom musela policie několikrát zasahovat. Na pořádek dohlížela více než tisícovka policistů. Podáno bylo několik trestních oznámení, zejména kvůli sexuálním deliktům a ublížení na zdraví.

Berlín - V Kolíně nad Rýnem bylo na úvod karnevalového období zadrženo na 50 lidí. Bylo podáno několik trestních oznámení, zejména kvůli sexuálním deliktům a ublížení na zdraví, informovala agentura DPA.

Tradiční karnevalové veselí se ve městech na západě Německa rozjelo v sobotu. V Kolíně nad Rýnem přitom musela policie několikrát zasahovat. Na pořádek dohlížela více než tisícovka policistů a zadrženo bylo kolem padesátky lidí.

Podle DPA například neznámý muž vhodil do davu džbán na pivo, který trefil do hlavy dvě ženy. Obě byly převezeny do nemocnice. Desetitisíce slavících lidí zaplnily hlavní náměstí města tak, že další už nemohli být vpouštěni. Do dnešního rána se situace uklidnila.

Z Düsseldorfu a Cách úřady nehlásily žádné mimořádné události. Ulice Bonnu zaplnily kromě desetitisíců účastníků karnevalových radovánek také demonstranti v souvislosti s tamní klimatickou konferencí. Někteří byli podle DPA převlečeni za lední medvědy, teploměry nebo amerického prezidenta Donalda Trumpa.