K čemu to všechno je? Ukrajinci "nachytali" samolibého Putina, míní šéf CIA

"Ze strany Ukrajinců šlo o odvážný a troufalý krok pokusit se změnit narativ agrese," říká šéf britské tajné služby MI6 Richard Moore k vpádu Ukrajiny do ruské Kurské oblasti minulý měsíc. Podle něj se touto akcí posunulo vnímání ohledně celé invaze režimu ruského prezidenta Vladimira Putina.

Šéfové špionážních služeb USA a Spojeného království mluví o „odvážném“ vpádu Ukrajiny do Ruska | Video: Associated Press

Moore na sobotní akci FT Weekend Festival, pořádané americkým deníkem Financial Times, při vystoupení společně s šéfem CIA Billem Burnsem, uvedl, že se Putin při plnohodnotné invazi na Ukrajinu v posledních měsících "tlačil dopředu, drtil vesnici po vesnici a vystupoval, že se bude držet toho, co urve. Vyjednávání ho nezajímají."

Kyjev ale 6. srpna zahájil operaci, která Putina i ukrajinské spojence dokonale zaskočila. Vedoucí představitel NATO Jens Stoltenberg řekl, že aliance nedostala žádné informace o záměrech Ukrajiny v souvislosti s útokem, při němž podle Kyjeva obsadila napadená země asi 500 čtverečních kilometrů ruského území. "Ukrajinci tím, že vstoupili do Kurské oblasti a část jí obsadili, skutečně přivedli válku domů k obyčejným Rusům," vysvětlil dopady události šéf britské tajné služby.

O cílech Kyjeva v souvislosti s vpádem se spekuluje. Mnozí analytici tvrdí, že hlavním záměrem bylo odlákat ruské jednotky z Doněcké oblasti, kde Ukrajina v posledních týdnech zažívá nejsložitější situaci na celé frontě. Rusové se přibližují ke klíčovému Pokrovsku, který je významným dopravním a logistickým uzlem. Z Doněcka ale významnější počet vojáků neodešel. I tak Burns kurskou ofenzivu označil za "významný taktický úspěch". Podle něj došlo k posílení morálky Ukrajiny a k odhalení zranitelných míst Ruska.

Akci přirovnal k pochodu na Moskvu v červnu 2023, kdy Jevgenij Prigožin, vůdce žoldnéřské skupiny Wagner, zpochybnil důvody války a obvinil ruské vojenské vedení z neschopnosti a korupce.

Šéf CIA popsal, že se Putin chová "velmi domýšlivě a samolibě" a věří, že "je jen otázkou času, než Ukrajince porazí a všechny jejich příznivce na Západě zničí". "To, co kurská ofenziva způsobila, je, že tento narativ nabourala, a v ruské elitě to vyvolává otázky, k čemu to (celá agrese na Ukrajině) všechno je," doplnil.

Ukrajinci dávají Rusku ještě významnější rány, než je kurská bitva, tvrdí Procházková (celý článek s videem zde)