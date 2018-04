Skripalova dcera se poprvé veřejně ozvala po otravě novičokem. Každým dnem sílím, uvedla

před 36 minutami

Třiatřicetiletá Julija Skripalová také ve svém prohlášení poděkovala lidem, kteří se jí a jejímu otci snažili pomoci, když je na začátku března někdo otrávil.

Salisbury/Moskva - Dcera bývalého ruského agenta Sergeje Skripala, která je stejně jako on v nemocnici kvůli otravě nervově paralytickou látkou novičok, se rychle zotavuje. Uvedla to v prohlášení, které zveřejnila jejím jménem londýnská policie týden poté, co se žena probudila.

"Každým dnem sílím. Jsem vděčná za pozornost, která je mi věnována, a za mnoho dobrých zpráv, které jsem dostala," uvedla Julija Skripalová. Jde o její první veřejná slova od počátku března, kdy ji spolu s jejím otcem našli otrávenou na lavičce v anglickém městě Salisbury.

Třiatřicetiletá žena také poděkovala všem, kdo se o ni v nemocnici starají, i lidem, kteří se jí a jejímu otci snažili v osudný den pomoci. Policista, který u jejich bezvládných těl zasahoval, také nakonec skončil přiotrávený v nemocnici. Později ho ale pustili, když se jeho stav zlepšil.

"Jistě si uvědomujete, že celá tato epizoda je poněkud matoucí, a doufám, že během mé rekonvalescence budete respektovat mé soukromí," dodala ve svém prohlášení Skripalová.

Nahrávka telefonátu

Ve čtvrtek se také objevily zprávy, že se Skripalovou mluvila její sestřenice Viktorija. Ruská státní televize odvysílala nahrávku, na které údajně obě ženy telefonují. Televize však zároveň uvedla, že nemůže potvrdit pravost záznamu.

"Vše je v pořádku. Teď (otec) odpočívá, spí. Všichni jsme zdravotně v pořádku. Nikdo nebyl nezvratně postižen. To je vše, brzy se odhlásím (z nemocnice). Vše je O. K.," řekla Julija na nahrávce podle agentury Interfax.

Viktorija tvrdí, že jí Julija sama zatelefonovala ve středu večer, krátce poté, co si médiím postěžovala, že ještě nemohla se sestřenicí hovořit. Chtěla by ji v pondělí navštívit, neví však, zda dostane britské vízum. "Viki, nikdo ti víza nedá," tvrdí údajně Julijin hlas na nahrávce. "Víš, jaká je situace. Uvidíme se později," dodala.

Některá světová média ale poukazují na to, že údajná "Julija" na nahrávce nemusí být skutečnou dcerou Sergeje Skripala.

Londýn obviňuje Rusko z odpovědnosti za otravu Skripalových. O původu nervově paralytické látky se vedou spory, přímý důkaz o původci jedu ale zatím chybí. Někteří ruští vědci nicméně vypověděli, že ještě v dobách Sovětského svazu vyvíjeli nervovou látku novičok. A také prohlásili, že Skripal má jen mizivé šance na uzdravení.

Litviněnkova vdova chce pomoci

Do kauzy Skripalových se navíc hodlá vložit Marina Litviněnková, vdova po bývalém ruském agentovi otráveném v Londýně v roce 2006 radioaktivním poloniem. V případě obou otrav Londýn tvrdí, že za útoky stojí Moskva, která to popírá.

Alexandr Litviněnko, zběhlý agent ruské tajné služby FSB, před smrtí ze své vraždy obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina. Podle vyšetřování existují důkazy, že Litviněnka otrávili bývalí ruští agenti Dmitrij Kovtun a Andrej Lugovoj, které ale Rusko odmítlo vydat.

Vdova po Litviněnkovi Marina podle BBC nabídla Viktoriji Skripalové veškerou pomoc, protože se v minulosti ocitla v obdobné situaci.