Kdo otrávil Skripala? Amatér to být nemohl, toxický novičok v kuchyni nevyrobíte, říká expert NATO

Útok nervově paralytickou látkou na bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dceru v anglickém Salisbury musel být podle ředitele vyškovského Centra ochrany proti zbraním hromadného ničení NATO Vratislava Osvalda proveden velmi sofistikovaně. "Nepřichází v úvahu, aby to udělali amatéři, jinak by ohrozili sami sebe," vysvětluje. Vyvrací i spekulace Kremlu, že nervový plyn novičok, který vyvíjel Sovětský svaz, může pocházet z Česka. "Zcela to vylučuji a věřím zjištěním Britů, že Skripala zřejmě otrávil novičok nebo jemu podobná látka," dodává plukovník Osvald, špičkový alianční expert.

Aktuálně.cz: Před časem jsem hovořil se špičkovým expertem NATO na zbraně hromadného ničení Jiřím Gajdošem. Řekl mi, že si neumí představit útok chemickou zbraní v Evropě. K tomu ale, zdá se, nyní v anglickém Salisbury došlo. Nastal snad v používání chemických zbraní zlom? Jsou teď pohřbeny zábrany při jejich používání? Vratislav Osvald: Mám trochu problém s termínem chemické zbraně. Ty jsou prostředkem dopravy na cíl s bojovou otravnou látkou, kterou je tato zbraň plněna. To je přesná a správná definice chemické zbraně. Takže si ani já neumím - stejně jako Jiří Gajdoš - představit, že by v Evropě měly být chemické zbraně použity. Něco jiného ale je použití jedu či bojových otravných látek. A to nemá s chemickou zbraní nic společného. V Salisbury byla tedy použita bojová otravná látka, podle všeho novičok, vyvinutá v Sovětském svazu? Zatím nejsou k dispozici výsledky analýzy vzorků, které byly odebrány v Salisbury na místě, kde našli Sergeje Skripala s jeho dcerou, ale ani na dalších místech, kde se pohyboval. Předpokládá se nicméně, že šlo o zmíněný novičok. Tato látka není mimochodem ani na seznamu zakázaných látek mezinárodní Organizace pro kontrolu zákazu chemických zbraní. A ta dokonce ani její vzorky nevlastní. Já osobně jsem se s touto látkou ani s jejími modifikacemi nesetkal. Pokud vím, novičok či jemu podobné látky nebyly nikdy transformovány do chemických zbraní tak, jak jsem je charakterizoval. Nikdy se nezačal plnit do prostředků dopravy na cíl. Novičok tedy nelze považovat za součást chemické zbraně. Plukovník Vratislav Osvald. Foto: Archiv Vratislava Osvalda Jestli tedy byli Sergej Skripal a jeho dcera otráveni nějakým nervovým plynem, analýzou se zcela jistě zjistí, o co přesně šlo. Jsem chemický expert, nikoliv zpravodajec. Nemohu tedy vycházet z předpokladů, ale jen z explicitních důkazů. A ty zatím nemám. Novičok byl ale zjevně vyvinut a vyráběn. Nebyl vyvinut. Jde o jeden z produktů laboratorních testů. Když syntetizujete látku, vznikají její další modifikace. V laboratoři tedy novičok vznikl určitě někdy kolem roku 1993, tedy v době vzniku Smlouvy o mezinárodním zákazu chemických zbraní. Tehdy se o novičoku prakticky - a vlastně až do nedávna - nic moc nevědělo. Lživá obvinění z Kremlu Mohl se novičok, třeba jen ve stopovém množství, vyskytnout i u nás? Kreml tvrdí, že "významné místo ve výzkumu otravných látek v Česku mají nervově paralytické látky typu novičok". Novičok se v Československu ani v Česku nikdy nevyráběl. Navíc vše, co se u nás ve vyškovském Centru ochrany proti zbraním hromadného ničení kdy testovalo (kvůli ochraně, detekci a vývoji dekontaminačních směsí), tak vždy jen pod přísným dohledem expertů na dodržování Smlouvy o mezinárodní kontrole zákazu chemických zbraní. Navíc je velmi jednoduché dohledat historii přítomnosti bojových otravných látek na našem území. A podotýkám, že vždy v laboratorním množství. Říkám to i s vědomím, že v chemickém vojsku sloužím od roku 1986. Chemické zbraně neměla ve svých skladech ani Československá lidová armáda před pádem komunistického režimu. Naše chemické vojsko se vždy zabývalo ochranou vojsk a obyvatelstva. Nikdy jsme nevlastnili útočné chemické prostředky. Na rozdíl od Sovětského svazu. Moskva vysvětluje, proč spojuje Česko s novičokem. Má "významné místo" v českém výzkumu, tvrdí číst článek Nikdy jsme netajili, že jsme měli a stále máme mililitry podobných látek, které používáme k testování detekčních přístrojů či prověřování technik detekce bojových otravných látek. Tyto čistě laboratorní testy se konaly, konají a budou i v budoucnu konat. Takže ještě jednou: Mluvíme tu jen o defenzivním či obranném vyžívání bojových otravných látek, které jsou v Česku v minimálním množství. O novičoku přitom nemůže být ani řeči, vše ostatní je lež. Proč tedy Kreml s obviněním vyrukoval? Protože postupuje podle osvědčené taktiky, že nejlepší obranou je útok. Rusové ví, že se některé bojové otravné látky v Česku či v jiných státech testují - znovu říkám, že za velmi přísných podmínek -, takže je velmi jednoduché nás obvinit. Pokud jde o Česko, jsou obvinění či spekulace, že by odtud mohl novičok pocházet, zcela lichá a lživá. Jak si tedy vysvětlujete reakci prezidenta Miloše Zemana, který pověřil českou kontrarozvědku úkolem, aby zjistila, zda se novičok v Česku v minulosti nenacházel? A to i přesto, že ministryně obrany i ministr zahraničí už dříve tvrzení Kremlu, že novičok může pocházet z Česka, odmítli. Jedině tak, že rovněž pan prezident věří, že podobné látky v Česku nikdy nebyly. Chce to ale navíc doložit důkazem. Jinak si to ani neumím vysvětlit. Proč tolik zemí vyhostilo ruské diplomaty? Londýn jim předal neobvykle podrobné dokumenty Martin Novák číst více Hrozbě chemického útoku jsme odvykli Největší a nejsilnější stopy bojové otravné látky byly nalezeny v bytě Sergeje Skripala. Čeho jsme vlastně byli svědky? Jde o bezprecedentní incident, který nepochybně povede k celkové analýze postojů států k rozšiřování a kontrole zbraní hromadného ničení. A to zejména těch chemických látek, které řadíme k prekursorům (výchozím látkám, pozn. red.), a jejich výroby. Nepochybně nás také čeká revize účinnosti kontroly těchto látek a zcela jistě to vyústí v nové a efektivnější metody. Jde tedy v tomto směru o zlom? Každé použití nervové látky v civilizované zemi představuje zlom. Chemický útok jsme se totiž po pádu železné opony odnaučili vnímat jako riziko, jako realitu. Najednou se něco podobného v Salisbury stalo. A je to zcela bezprecedentní událost. Rovněž Britové hovoří o zcela bezprecedentním útoku, nepochybují, že za útokem na Sergeje Skripala stojí Rusko. Věříte jim? Věřím, že v Salisbury byla použita nervová látka. Netroufám si ale hodnotit, z jaké strany útok přišel. Britové mají pro své závěry nepochybně důkazy a určitě je dříve či později zveřejní. Jejich experti koneckonců působí i v našem vyškovském středisku. Věřím tomu, že v Salisbury byl s vysokou pravděpodobností použit nervový plyn. A znovu říkám, počkejme si na jeho analýzu. V bytě ruského exagenta Skripala byl jed novičok. Jeho dcera už se podle lékařů dostala z nejhoršího číst článek Profesionální útok Kdo mohl podle vás na Sergeje Skripala zaútočit? Útok mohl být uskutečněn jen přímo na místě, kde byl pan Skripal s dcerou nalezen. Neumím si představit, že mohli být kontaminováni ve Skripalově bytě a pak šli spolu ještě někam jinam, k těm lavičkám, kde zkolabovali. To je nesmysl. Nervové látky, o nichž hovoříme, jsou natolik toxické, že lidé umírají anebo jsou paralyzování (Skripal s dcerou byli nalezeni v těžkém bezvědomí, pozn. red.) přímo na místě zásahu, pokud je tedy někdo nepřemístí jinam. A jak tedy mohl být útok proveden? Britové z místa činu zatím neuvolnili žádné informace. Že by je někdo postříkal jedem? To je úplný nesmysl. Ke Skripalovi by ten útočník musel přijít v ochranném protichemickém oděvu. Jinak by dopadl stejně jako Skripal. Nervově paralytické látky je velmi složité skladovat a ještě složitější použít. A co odpálení na dálku? Takové nástražné systémy opravdu existují. Zaznamenali jsme je i v Iráku či Sýrii. Šlo ale o velká zařízení a byla nalezena na místě útoku. A v Salisbury, pokud vím, nic nenašli. Zatím si v této kauze kladu dost otazníků. Ten útok však v každém případě neprovedl amatér. Skripal s dcerou byli asi otráveni doma, největší koncentrace nervové látky se našla na dveřích číst článek Když si odmyslím pomstu Kremlu, pak nějaký terorista, třeba z pouště? Nepodceňujte toho teroristu z pouště. Třeba iráčtí specialisté na výrobu bojových otravných látek po pádu Saddáma Husajna zmizeli a nepodařilo se je zadržet. Nikdo neví, kde a v jakých službách teď působí. Máme si po Salisbury zvykat na chemické útoky? Lze jim vůbec zabránit? Obrana je velmi obtížná. Ještě obtížnější je ale výroba a skladování bojových otravných látek. Nezískáte je někde v kuchyni. Musíte k tomu mít velmi speciální technologii. Jejím nákupem na sebe vždy upozorníte. Kromě toho jde o velmi dlouhý a složitý proces. Zabránit někomu v použití bojové látky je sice velmi těžké, ale já říkám, ne nemožné. Vlastní dnes Rusko chemické zbraně? Rusko podle oficiální zprávy mezinárodní Organizace pro kontrolu zákazu chemických zbraní žádné tyto prostředky už nevlastní. Všechny ruské chemické zbraně byly podle této zprávy pod mezinárodním dozorem zničeny. A já nemám důvod závěrům této mezinárodní organizace nevěřit. V oficiálně akreditovaných a tudíž i mezinárodně kontrolovaných laboratořích ale i Rusko bojové otravné látky pochopitelně testuje.

