Jsou snad lepší než my? Unikla nahrávka z nemocnice v Moskvě, kde léčí Severokorejce

Podle agentury Associated Press (AP), která se odvolává na zdroj z americké armády, zemřely v ruské Kurské oblasti stovky vojáků KLDR. Rozsah ztrát na straně agresorů naznačuje i uniklý záznam telefonátu mezi ruskou zdravotnicí a jejím manželem. Rozhořčená žena v něm popisuje, jak moskevskou nemocnici, kde pracuje, v posledních dnech plní ranění Severokorejci.

"Jsou snad lepší než my?" Unikla nahrávka z nemocnice v Moskvě. V hlavní roli Korejci | Video: Reuters

Zjištění AP potvrdil poslanec I Song-kwon, který s odvoláním na jihokorejskou rozvědku v pondělí uvedl, že v bojích v ruské Kurské oblasti zemřelo nejméně sto severokorejských vojáků a dalších tisíc jich utrpělo zranění.

Na to, že měly síly KLDR v Kurské oblasti utrpět značné ztráty, již dříve poukázala Ukrajinská bezpečnostní služba (SBU). Jejich rozsah naznačila uniklá nahrávka telefonátu mezi ruským vojákem a jeho manželkou, která pracuje jako zdravotní sestra nedaleko Moskvy. Záznam hovoru zveřejnila SBU v úterý.

V nahrávce, jejíž věrohodnost nelze nezávisle ověřit, žena popisuje, jak bylo do nemocnice, kde pracuje, v předchozích dnech přivezeno přes dvě stě zraněných Severokorejců. "Včera přijel vlak, kde jich bylo asi sto. Dnes jich přijelo dalších 120. A kolik jich ještě bude? To ví jen bůh," cituje web Meduza.

Během rozhovoru se zdravotnice pohoršuje nad tím, že Severokorejci mají v nemocnicích vyhrazená celá oddělení, zatímco jsou ruští vojáci ošetřováni v horších podmínkách. "Jsou nějaká elita, nebo co? Vyčleňujeme pro ně zvláštní zas*aná oddělení. Jsou snad lepší než my?" rozčiluje se. "No, jsou dovezení," odpovídá jí muž.

Z hovoru také vyplývá, že lékaři řeší potíže s jazykovou bariérou. Zdravotnický personál údajně nesmí se severokorejskými vojáky mluvit anglicky, ve snaze dorozumět se s raněnými tak využívá překladatelské aplikace. Ty jsou ale mnohdy nepřesné. "Kolegyně mi řekla: 'Jak poznáte, že potřebují léky proti bolesti? A já odpověděla: 'To se kur*a nedá zjistit. Když začnou naříkat, znamená to, že je potřebují," vypráví.

Rusko dosud oficiálně nepotvrdilo, že v Kurské oblasti bojuje severokorejský vojenský personál. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí prohlásil, že Rusové se snaží zakrýt stopy tím, že přímo na bojišti pálí obličeje severokorejských bojovníků.

Analytici amerického Institutu pro studium války ve své zprávě ze 17. prosince naznačili, že Kreml bude pravděpodobně i nadále roli Severokorejců v konfliktu tajit. Oficiální odhalení by totiž podle think-tanku znamenalo tiché přiznání, že Rusko potřebuje cizí vojska k dobytí ukrajinského území.

