Jsou očkovaní, přesto nemocní. Vakcíny ale fungují, říkají experti a vysvětlují proč

"Ohnisko v domově důchodců: 15 nakažených, dva mrtví," informují německá média. V posledních týdnech už pravidelně přinášejí příběhy seniorů, kteří se nakazili koronavirem, ačkoliv byli na jaře naočkováni. Podle expertů to není překvapivé. I když vakcíny fungují, stoprocentní ochranu nezajistí. A takzvaná průlomová nákaza nejvíc ohrožuje starší a nemocné lidi.

Odborníci se shodují, že to rozhodně neznamená, že by vakcíny nefungovaly. Virus se ale teď v Německu šíří výrazně rychleji než během loňské podzimní pandemické vlny. Jednou z příčin je převládající vysoce nakažlivá varianta delta.

Velkým rozdílem oproti loňsku je ale očkování - bez něj by počty hospitalizací i úmrtí byly mnohem vyšší, dodávají zdravotničtí experti. Například v Česku má obě dávky vakcíny necelých 57 procent populace, v Německu je to o deset procent víc. Jenže vakcíny nechrání kompletně.

Institut Roberta Kocha (RKI), přední německé epidemiologické pracoviště, používá pro výpočet jejich účinnosti Farringtonovu screeningovou metodu. Ta srovnává podíl očkovaných v celé populaci s jejich podílem mezi pozitivně testovanými. Tímto způsobem vychází účinnost vakcín u osob mezi 18 a 59 lety na 76 procent, u starších asi 75 procent.

Podle RKI je závěr jednoznačný: s rychleji se šířící infekcí a zvyšující se proočkovaností roste i pravděpodobnost, že se s virem SARS-CoV-2 potká plně naočkovaný člověk. Ten může onemocnět, jak ukazují zmíněná data, a ve výjimečných případech i vážně.

Těmto případům nákazy i přes očkování se přezdívá průlomová infekce. Epidemiologové předvídají, že jich bude ve statistikách postupně přibývat.

Kritická hranice půl roku

Navíc se ukazuje, že jak od očkování uplyne víc času, ochrana, kterou vakcína poskytuje, oslabuje. Carsten Watzl, imunolog z Leibnizova institutu v Dortmundu, odhaduje, že po šesti měsících je očkování účinné třeba i jen z poloviny. "Nicméně ochrana před těžkým průběhem nemoci je pořád velice dobrá, vyšší než 90procentní," dodává.

Covid-19 ohrožuje ve vážné formě hlavně jedince s oslabenou imunitou - tedy starší a jinak nemocné, ale také lidi s výraznou nadváhou. "Vidíme to na jednotkách intenzivní péče," dodává Watzl.

Jak vypadá průlomová infekce? Podle studie příznaků covidu-19 z Velké Británie se nejčastěji projevuje bolestmi hlavy, rýmou, kýcháním, bolestí v krku a ztrátou čichu. Na rozdíl od neočkovaných lidí trpí jedinci chránění vakcínou méně často horečkami a neustávajícím kašlem.

Zvláštní kategorií jsou pak velmi staří lidé kolem 80 let a více. Dvěma zemřelým seniorům z úvodu článku, kteří se nakazili na konci září v domově důchodců v Kirchhundemu na západě Německa, bylo 87 a 77 let. Druhou dávku vakcíny dostali už v lednu, teď čekali na třetí.

Jenže ještě předtím se v pečovatelském domově začal šířit covid. Všech 24 obyvatel bylo kompletně naočkováno, 15 z nich se přesto nakazilo a onemocnělo - většinou s mírnými příznaky. Pozitivní test bez jakýchkoliv příznaků měli také čtyři zaměstnanci. U dvou lidí ale byla nemoc smrtelná.

"Nedá se s jistotou říct, jestli zemřeli na covid," informoval o případu zpravodajský server WDR právě s odkazem na to, že oběťmi byli staří lidé se slabou imunitou. "Je ale jisté, že byli v okamžiku smrti nakaženi," dodává server.

Před necelými dvěma týdny zemřel s covidem také čtyřiaosmdesátiletý Colin Powell, bývalý republikánský ministr zahraničí Spojených států. I on byl očkovaný. "Hned to poskytlo munici odpůrcům očkování," všímá si americký list New York Times.

Jenže z dat RKI vyplývá, že ze všech očkovaných lidí, kteří v Německu na nákazu zemřeli, byly tři čtvrtiny starší 80 let. "To odpovídá obecně vyššímu riziku úmrtí - bez ohledu na účinnost vakcín - v této věkové skupině," vysvětluje institut.

Česko je na tom podobně

Zkušenost z Německa potvrzují i data českého ministerstva zdravotnictví. Mezi nově nakaženými jednoznačně převládají ti bez očkování.

V říjnu byla plně očkována jen asi čtvrtina všech nakažených. Nicméně u lidí nad 65 let bylo očkovaných více než dvě třetiny. A také v nemocnicích končí více starších lidí, navzdory tomu, že podstoupili obě dávky vakcíny.

Lékaři proto apelují, aby ti, kterých se to týká, zvážili možnost třetí dávky koronavirové vakcíny. Konkrétně v Německu nabídka míří na domovy důchodců nebo obecně osoby nad 70 let. "Tam mohou být průlomové nákazy kritické," řekl listu Tagesspiegel Norbert Suttorp, ředitel kliniky imunologie a plicních onemocnění z berlínské nemocnice Charité.

V Česku se mohou nechat přeočkovat ti, kteří dostali druhou dávku (nebo první u jednodávkové vakcíny Janssen) před více než šesti měsíci.

Podle průzkumu společnosti PAQ Research má v Česku zájem o třetí dávku necelá polovina dospělých. Jejich ochota ale hodně souvisí s tím, jestli po prvních dvou dávkách zažili závažnější vedlejší účinky. Jak však tvrdí biochemik Jan Konvalinka, riziko nežádoucích účinků je u třetí dávky nízké. "Nemusí se tedy bát, že by jim po třetí dávce bylo hůře než po první nebo druhé. Naopak je slušná šance, že odpověď organismu bude nižší," řekl serveru Seznam Zprávy.

Přesto podle odborníků není pochyb o tom, že na podzim a v zimě bude probíhat epidemie neočkovaných, jak nynější situaci popsal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). V Česku byl od letošního ledna zachycen asi milion pozitivně testovaných lidí, z toho plně očkovaných bylo pouhých 16 tisíc, tedy 1,6 procenta. "Vycházím z toho, že nadále bude mezi těžce nemocnými poměr 90 procent nenaočkovaných k 10 procentům očkovaných," odhaduje vývoj následujících měsíců německý imunolog Suttorp.

