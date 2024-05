Jsem v šoku, řekl ministr Sikorski. Polský soudce hledá azyl v Minsku

Soudce varšavského správního soudu Tomasz Szmydt v pondělí informoval, že v Bělorusku požádal o politický azyl. Vysvětlil to tím, že nesouhlasí s politikou polské vlády. Na tiskové konferenci v Minsku Szmydt podle agentury TASS zároveň oznámil, že na post soudce rezignuje.

Szmydt měl podle polského tisku přístup k utajovaným skutečnostem. Jeho útěk do Běloruska prošetřuje tajná služba a prokuratura zahájila vyšetřování podle paragrafu o špionáži.

Soudce v Minsku uvedl, že jeho žádost o udělení politického azylu je zatím neoficiální. Uvedl, že "protestuje proti polské vládě, která pod vlivem Spojených států a Británie vede zemi (Polsko) do války", napsal server belsat.eu. V Bělorusku si prý chce odpočinout. Polsko patří k zemím, které nejvíce podporují Ukrajinu v její obraně proti ruské agresi. Bělorusko je spojencem Ruska.

Szmydt tvrdí, že k odjezdu do Běloruska byl donucen kvůli tlaku, kterému ve vlasti čelil. Vysvětlil, že se zabýval případy, které se týkaly policie, armády a tajných služeb a prý měl přístup k materiálům různého stupně utajení, včetně těch přísně tajných.

Polská média připomínají, že Szmydt je v Polsku známý kvůli svému podílu na aféře týkající se nenávistných útoků na sociálních sítích na soudce, kteří kritizovali změny v soudnictví prosazované v uplynulých letech někdejší vládou národněkonzervativního Práva a spravedlnosti.

"Upřímně řeknu, že jsem v šoku," reagoval na informace o Szmydtovu útěku do Běloruska polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski podle portálu onet.pl. "Měli jsme tu kdysi zrádce a vypadá to, že je to podobný případ," dodal. Připomněl tím polského vojáka Emila Czeczka, který v roce 2019 zběhl do Běloruska. Vyšetřovatelé v Minsku v březnu 2022 informovali, že byl nalezený mrtvý ve svém bytě.

Polská prokuratura v reakci na soudcovu žádost o azyl v Bělorusku zahájila vyšetřování podle paragrafu o špionáži a tajné služby prověřují, k jakým přísně tajným informacím měl soudce přístup, napsal list Rzeczpospolita. Deník Gazeta Wyborcza na svém webu napsal, že soudce měl přístup k mnoha citlivým a potenciálně cenným informacím. Jako soudce se měl 4. června podílet na rozhodování o odvoláních proti neudělení bezpečnostní prověrky, umožňující přístup k tajným informacích, a to i k tajnostem NATO, Evropské unie a Evropské kosmické agentury. O týden později měl na programu rozpravu ohledně mobilizačních plánů. Soudce může podle deníku představovat "zlatý důl" informací o polských vojácích, úřednících a tajných službách.