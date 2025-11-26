Jihovýchodní Asii postihly rozsáhlé povodně, vyžádaly si už 50 obětí

Povodně pustoší devět thajských provincií a osm států v sousední Malajsii. V Thajsku je nejhůře postiženým městem Chat Jaj, kde voda zaplavila i první patro státní nemocnice. Úřady vyslaly vrtulníky, aby evakuovaly nejohroženější pacienty, kterých je nyní v nemocnici asi 600, z toho 50 na jednotkách intenzivní péče. Dohromady s příbuznými pacientů a zaměstnanci je v nemocnici asi dva tisíce lidí.
Během jediného dne minulý týden ve městě Chat Jaj napršelo 335 milimetrů srážek, což je rekordní množství za posledních 300 let. V devíti thajských provinciích povodně zasáhly téměř milion domácností a více než 2,7 milionu lidí. Se záchranou obyvatel, které voda odřízla v jejich domech, pomáhá thajská armáda.
V Indonésii dochází k sesuvům půdy
17 mrtvých, šest pohřešovaných a více než 50 zraněných si vyžádaly povodně a sesuvy půdy na indonéském ostrovu Sumatra. S odvoláním na odpovědné činitele o tom ve středu informovala agentura AFP.
Přívalové deště sužují už několik dní provincii Severní Sumatra. Kvůli řekám vylitým z břehů a záplavě bahna mají záchranné týmy problém dostat se do některých oblastí provincie. Počet obětí tak může dál stoupat.
Nejhůře postižený je okres Tapanuli, uvedl indonéský národní úřad pro zvládání katastrof. Všechny oběti jsou z tohoto okresu, odkud muselo být evakuováno téměř tři tisíce obyvatel.
Indonésie je během období dešťů, které trvá obvykle od listopadu do dubna, náchylná k povodním a sesuvům půdy. Klimatické změny také zvýšily intenzitu bouří, které jsou doprovázeny vydatnějšími srážkami, náhlými povodněmi a silnějšími poryvy větru.
Na začátku měsíce zasáhly sesuvy půdy způsobené silnými dešti ostrov Jáva. Podle úřadů zemřelo nejméně 38 lidí a dalších 11 osob se stále pohřešuje; záchranné a pátrací operace ale byly v úterý ukončeny, dodala AFP.