Zahraničí

Řádění tajfunu na Filipínách už má 114 obětí. Prezident vyhlásil stav nouze

ČTK Zahraničí ČTK, Zahraničí
Aktualizováno před 1 hodinou
Počet obětí, které si vyžádalo řádění tajfunu Kalmaegi na Filipínách, vzrostl na 114, píše agentura AP s odvoláním na filipínské úřady. Dalších 127 lidí se pohřešuje, mnoho z nich v centrální provincii Cebu poničené při nedávném zemětřesení. Agentura AFP informuje o 140 obětech na životě. Filipínský prezident Ferdinand Marcos mladší kvůli této přírodní katastrofě v zemi vyhlásil stav nouze.
Auta smetená silnými povodněmi způsobenými tajfunem Kalmaegi ve městě Bacayan na filipínském ostrově Cebu. (5. 11. 2025)
Auta smetená silnými povodněmi způsobenými tajfunem Kalmaegi ve městě Bacayan na filipínském ostrově Cebu. (5. 11. 2025) | Foto: Reuters

Lijáky provázející tajfun způsobily bleskové záplavy, které zasáhly i obydlené oblasti. Lidé na postižených místech šplhali na střechy domů, kde zoufale prosili o záchranu, uvádí AP. Filipínský Červený kříž přijal mnoho telefonátů od lidí z provincie Cebu, kteří uvázli na střechách. V tomto regionu se při záplavách utopilo 49 lidí, další přišli o život v důsledku sesuvů půdy nebo pádů trosek různých staveb. Pětašedesát lidí se pohřešuje a skoro 70 utrpělo zranění. Dalších 62 lidí je pohřešovaných v jiných dvou provinciích rovněž ve střední části Filipín. Skoro 450 000 lidí muselo najít dočasné útočiště v nouzových centrech.

"Kvůli tajfunu jsme dělali vše, co je v našich silách, ale pak nastanou takové nečekané věci jako bleskové záplavy," řekla Pamela Baricuatrová, guvernérka provincie Cebu. Připustila, že k současné situaci mohlo přispět to, že se v důsledku mnoholeté činnosti lomů ucpaly okolní řeky, jejichž koryta nyní přetekla. Jako další příčinu zmínila také nekvalitní protipovodňová opatření v provincii Cebu.

Po vyhlášení nouzového stavu bude vláda v Manile moci rychleji uvolňovat finanční prostředky určené na záchranné akce. Jde také o opatření, které má zabránit hromadění potravin a jejich nadměrnému zdražování.

Provincie Cebu se vzpamatovává ze zemětřesení o síle 6,9 stupně, které ji zasáhlo koncem září a vyžádalo si 79 lidských životů. Další tisíce lidí musely opustit své domovy, protože jejich obydlí se při zemětřesní zřítila nebo byla zásadně poničená.

Filipíny každoročně postihne přibližně 20 tajfunů a tropických bouří. Zároveň se nacházejí v takzvaném ohnivém kruhu, kde se setkávají tektonické desky, a v oblasti jsou poměrně častá zemětřesení a vulkanické erupce. Kombinace častých tajfunů a seizmické aktivity řadí Filipíny mezi země s nejvyšším rizikem přírodních katastrof na světě.

Tajfun Kalmaegi je co do počtu obětí největší živelní pohroma, která letos Filipíny zasáhla, poznamenala agentura AP.

Video: Vrtulové letadlo vlétlo do hurikánu Milton. Otrlé vědce překvapila síla turbulence (10. 10. 2024)

Vrtulové letadlo americké Národní asociace pro oceán a atmosféru vlétlo do hurikánu Milton. Otrlé vědce překvapila síla turbulence. | Video: Reuters
 
