AKTUALIZOVÁNO před 51 minutami

Jednání o vztahu mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií po odchodu Británie z osmadvacítky bude zřejmě nutné odložit na prosinec. Důvodem je nedostatečný pokrok v prvním stádiu jednání. S odkazem na nejmenované britské zdroje to ve středu uvedla televize Sky News. Podle agentury Reuters představitelé EU doufali, že do října zaznamenají zásadní pokrok v rozhovorech s Brity o jejich odchodu z unie, a to zejména v otázkách týkajících se finančního vyrovnání, práv občanů EU žijících ve Spojeném království a postavení Severního Irska. Mluvčí britského ministerstva pro brexit, neboli odchod Británie z EU, se k reportáži Sky News nevyjádřila.

