Většině Britů se nelíbí, jak premiérka Mayová vyjednává o brexitu. Její kroky odmítá 61 procent lidí

AKTUALIZOVÁNO před 16 hodinami

Většina Britů nesouhlasí se způsobem, jakým jejich premiérka Theresa Mayová vyjednává o odchodu země z Evropské unie. V průzkumu agentury ORB tak odpovědělo 61 procent dotázaných. Británie má méně než dva roky na to, aby s EU vyjednala podmínky brexitu. Jedním z důležitých bodů je finanční vyrovnání. V neděli uvedl list The Sunday Telegraph, že Británie je údajně připravená v rámci brexitu zaplatit do evropského rozpočtu až 40 miliard eur, tedy přes bilion korun.

Londýn - Celých 61 procent voličů nyní negativně hodnotí přístup britské vlády k rozhovorům o brexitu. Británie zůstane otevřená pracovníkům z Česka. Britové nejspíš neomezí migraci ještě roky po brexitu číst článek Vychází to z průzkumu veřejného mínění z počátku srpna, který provedla agentura ORB International. Spokojenost s vyjednáváním premiérky Theresy Mayové přitom podle průzkumů dlouhodobě klesá. Minulý měsíc se počínání premiérky nelíbilo 56 procentům Britů, zatímco v červnu to byla jen necelá polovina - 46 procent dotázaných. Propad důvěry veřejnosti se prohlubuje od červnových předčasných parlamentních voleb, v nichž vládní konzervativci přišli o většinu v Dolní sněmovně. Vláda měla do voleb většinovou podporu veřejnosti. Nyní jen 35 procent dotázaných je přesvědčeno o tom, že se premiérce Mayové podaří dosáhnout "dobré" dohody o brexitu. Británie má méně než dva roky na to, aby s EU vyjednala podmínky brexitu. Jedním z důležitých bodů je finanční vyrovnání. V neděli uvedl list The Sunday Telegraph, že Británie je údajně připravená v rámci brexitu zaplatit do evropského rozpočtu až 40 miliard eur, tedy přes bilion korun. Mluvčí Mayové to však v pondělí popřel. "Pokud jde o toto číslo, nepoznávám ho," citovala mluvčího agentura Reuters. Podle něho Mayová jasně uvedla v dopise spouštějícím článek 50 (proces odchodu z EU), že Británie a EU musí dosáhnout spravedlivého vyrovnání. Agentura Reuters připomněla, že Brusel už dříve naznačil, že brexit bude Londýn stát kolem 60 miliard eur. O částce referoval nedělník The Sunday Telegraph, který se odvolal na tři nejmenované vládní činitele. Peníze mají údajně uspíšit vyjednávání o obchodní dohodě s Evropskou unií, která má platit po odchodu Británie z EU. Brusel ale chce napřed vyjednat podmínky odchodu, než začne řešit budoucí vztahy s Londýnem. Nejtvrdší zastánci brexitu v administrativě Mayové ale podle agentury Bloomberg odmítají, že by Londýn Bruselu cokoli dlužil.

