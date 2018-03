Odkud pochází látka, která otrávila Skripala? Rusové ukázali na Česko a tři další země

AKTUALIZOVÁNO před 6 minutami

Nejpravděpodobnějším zdrojem smrtící látky, která otrávila bývalého agenta Skripala a jeho dceru, je podle ruské diplomacie Česká republika, Slovensko, Británie nebo Švédsko.

Moskva - Nejpravděpodobnějším zdrojem smrtící látky typu Novičok je podle ruské diplomacie Česká republika, Slovensko, Británie nebo Švédsko. V ruské televizi Rossija 24 to v sobotu řekla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová.

Uvedené země podle mluvčí od konce 90. let provádějí "intenzívní výzkum látek z projektu Novičok". Nad USA jako možným původcem visí otazník, poznamenala.

Proti výroku se už ohradila česká ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová. "Rozhodně odmítám takové absurdní obvinění. Česká republika je od 90. let signatářem mezinárodní úmluvy o zákazu, vývoji, výrobě a šíření chemických zbraní a striktně ji dodržuje. Náš liberecký 31. pluk chemiků se zabývá výhradně ochranou proti těmto látkám," uvedla pro Aktuálně.cz.

Ke kauze se vyjádřil také český ministr zahraničí Martin Stropnický. "Ohrazujeme se proti tvrzení o původu Novičoku, které nelze ničím doložit. Je to standardní způsob, jak manipulovat informace ve veřejném prostoru, kdy se vypustí zpráva vysoce spekulativního charakteru, aniž by bylo možné ji prokázat," uvedl Stropnický.

"Tato informace se poprvé objevila již v předchozích dnech na dezinformačním serveru Sputnik," dodal bývalý ministr obrany.

Podle údajného tvůrce látky se Novičok vyráběl v SSR

Podle dosavadních zpráv z ruských a západních zdrojů byla smrtící substance Novičok, kterou byl počátkem měsíce v jihoanglickém Salisbury v Británii otráven bývalý ruský špion Sergej Skripal a jeho dcera Julija, vyvinuta a vyrobena v Sovětském svazu v 70. nebo 80. letech minulého století. Skripal dříve pracoval jako plukovník ruské rozvědky GRU, tehdy britské MI6 vyzradil jména desítek ruských špionů v Evropě.

"Na území Sovětského svazu či v dobách jeho existence ani v éře Ruské federace nebo na jejím území se nikdy neprováděly výzkumy, jejichž skutečné nebo kódovací jméno bylo Novičok," prohlásila podle agentury Interfax Zacharovová. Žádná takové jméno nebylo podle ní patentováno a nebylo ani využito "jako symbol, šifra nebo kód".

Prohlášení ruské mluvčí odporuje dosavadním informacím západních, ale i ruských expertů včetně těch, kteří byli přímo zapojeni do výzkumu a vývoje sovětských chemických zbraní. Podle muže označovaného za tvůrce látky Novičok Vila Mirzajanova probíhal její vývoj v éře SSSR na území sovětského Uzbekistánu. Mirzajanov z Ruska v 90. letech emigroval a žije nyní v USA.

Zacharovová: Ruský název látky nic neznamená

Podle nedávné informace listu Kommersant nervově paralyzující bojovou látku Novičok vyvinuli pracovníci ruského Státního vědecko-výzkumného ústavu organické chemie a technologie (GNIIOChT) koncem 80. let minulého století. Za výsledek své práce dostali Leninovu cenu, jedno z nejvyšší sovětských vyznamenání.

"Nikdy v SSSR ani v Ruské federaci nebylo slovo Novičok v souvislosti s vývojem chemických substancí použito," řekla Zacharovová v ruské televizi a své tvrzení označila za "klíčové". Název, který je ruským výrazem pro slovo nováček, "byl použit pro chemickou součást a pro materiál otravné látky na Západě", dodala.

Ruským názvem podle Zacharovové odvádí Británie pozornost veřejnosti od složení otravné látky a od zemí, které její vzorky mají. "Pokud britská premiérka a britští experti oznámí vzorec, bude jasné, jaké země tyto látky vyvíjely, a lidé ve všech zemích pak pochopí, o co jde," řekla ruská mluvčí. "Do dnešního dne nebyly poskytnuty žádné údaje o látce, která byla použita."

"Jak dospěli k závěru o stopě související právě s Ruskem, když nám vzorky nepředali?" zeptala se Zacharovová. "Vždyť tuto látku z logiky věci nemají, neměli by ji mít. S jakými vzorky ji u sebe srovnávali, aby učinili takový závěr? Vysvětlení se nabízí, možná dokonce nikoli vysvětlení ale otázky: buď tedy mají vzorky, které ukrývají, nebo je to všechno od začátku do konce lež," zdůraznila.

Interfax cituje slova ruského zástupce v Organizaci pro zákaz chemických zbraní Alexandra Šulgina, podle nichž v 90. letech agenti západních tajných služeb vyvezli z Ruska skupinu tamních chemických expertů spolu s dokumentací a rozpracovaným studiemi ze sovětské éry. Podle Šulgina na Západě vývoj pokračoval "a bylo dosaženo jistých výsledků". Konkrétně prý šlo o laboratoře v USA a v Británii.

