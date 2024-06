Zbláznil se Macron? Svým riskováním dokazuje, že od geniality je k šílenství blízko

Francii čekají předčasné parlamentní volby a favoritem je Národní sdružení. Tuto krajně pravicovou stranu vede osmadvacetiletý politik s italskými kořeny Jordan Bardella, velký vliv ale stále má Marine Le Penová.

"Národní sdružení se oproti minulým rokům změnilo. Není to už strana, v jejímž vedení jsou tvrdí rasisté, nepožaduje odchod z NATO, Evropské unie ani eurozóny," říká v nové epizodě podcastu E40: napříč kontinentem znalkyně Francie Kateřina Šafaříková.

Francouzský prezident Emmanuel Macron velmi riskuje. Parlament rozpustil ve chvíli, kdy je on osobně i jeho strana Obnova nepopulární. Národní sdružení ve volbách do Evropského parlamentu volilo 32 procent lidí, "Nevěřím ale, že by získalo ve francouzském parlamentu většinu," uvádí novinářka.

Martin Novák se zamýšlí nad tím, zda by vláda Národního sdružení dál podporovala Ukrajinu. Marine Le Penová v minulosti o Rusku mluvila v dobrém a strana si půjčovala od ruských bank. Až letos tón radikálně změnila a pronesla větu: "Jsme vděční hrdinným Ukrajincům."

"Le Penová i Bardella kritizovali Putina, vyslovili se pro podporu Ukrajiny, ale zároveň uvedli, že jsou určité linie, za které nepůjdou. Což asi znamená, že by v žádném případě nevyslali francouzské vojáky na Ukrajinu," říká Novák a dodává, že i britští labouristé, kteří v červencových volbách téměř jistě porazí konzervativce, hovoří o kontinuitě v podpoře Ukrajiny.

"Slibem nezarmoutíš," dodává k tomu Šafaříková, která je ke slovům Le Penové a Bardelly o pomoci Ukrajině skeptičtější. Bardellu charakterizuje jako charismatického politika nové generace, který skvěle zvládá sociální sítě. "Má i svého maskéra, který ho pudruje před veřejným vystoupením," dodává.

Bardella by se ve 28 letech stal nejmladším premiérem západní demokratické země v Evropě. Rakušanovi Sebastianu Kurzovi bylo v době, kdy se stal kancléřem, 31 let.