Japonský premiér Šinzó Abe rezignuje, trpí chronickou nemocí a musí se léčit

Japonský premiér Šinzó Abe se rozhodl odstoupit ze zdravotních důvodů. Informovala o tom agentura Kjódó s odvoláním na zdroje z vládní Liberálnědemokratické strany (LDP). Abe spolustraníkům už svůj záměr ohlásil, některé jeho rozhodnutí šokovalo a překvapilo rovněž finanční trhy, což se projevilo propadem tokijské burzy Nikkei 225.

V živém vstupu v televizi NHK informaci ohlásil představitel LDP Hirošige Seko. Pětašedesátiletý Abe trpí ulcerózní kolitidou a vedení své strany přiznal, že se nemoc znovu přihlásila a jeho stav se v poslední době zhoršil. Premiér byl v minulých dnech několikrát v nemocnici na vyšetření a přiznal, že se musí léčit. Podle agentury Džidži řekl, že nechce náhlou rezignací vyvolat problémy.

Japonská agentura Kjódó napsala, že Fumio Kišida, který byl v letech 2012-2017 ministrem zahraničí, je ochoten stát se Abeho nástupcem.

Japonským premiérem je Abe nepřetržitě od roku 2012, poprvé jím byl zvolen již v roce 2006. Tehdy se stal nejmladším předsedou japonské vlády od dob druhé světové války a zároveň prvním, který se narodil až po válce. Jeho první premiérské období skončilo rezignací o rok později. V pondělí se Abe stal nejdéle nepřetržitě sloužícím japonským premiérem, když dosáhl 2799 dní v úřadě a překonal tím funkční období svého prastrýce Eisakua Satóa, který byl premiérem v letech 1964-1972.

Podle japonských médií byl Abe v srpnu hospitalizován několikrát, ale jeho spolupracovníci tehdy hovořili o "pravidelné kontrole". Spekulace o jeho zhoršujícím stavu trvají od začátku července, kdy se objevila zpráva, že premiér zvracel krev. Kvůli svým chronickým potížím také rezignoval v roce 2007, po roce v úřadě. Když se do něj roku 2012 vrátil, řekl, že se vyléčil s pomocí nového léku.

Japonské sdělovací prostředky poukazují na to, že Abe od poloviny června nevystoupil na žádné tiskové konferenci. Svůj rezignační záměr měl vysvětlit odpoledne před novináři, zda to opravdu učiní, není jasné. Podle agentury Reuters po setkání s vedením strany odjel do své rezidence a s novináři nemluvil.

Deník Asahi šimbun napsal, že se má mimořádně sejít vedení LDP k jednání o volbě Abeho nástupce do čela strany. Kromě Kišidy se uvádí také jméno bývalého ministra obrany Šigerua Išiby nebo vládního mluvčího Jošihideho Sugy.