Záplavy a sesuvy půdy v Japonsku zabily nejméně sedm lidí, další se hledají

Jakub Kornfeil ani Filip Salač nepostoupili z první části kvalifikace na závod Moto3 v rámci Velké ceny Austrálie silničních motocyklů. Na mokré trati se nedostali do postupující čtveřice. Kornfeilovi na konečné 19. pozici unikla druhá část o čtyři setiny vteřiny. Salač byl klasifikován jako dvaadvacátý. První pole position v kariéře si v sobotu vyjel Marcos Ramírez ze Španělska.

Kornfeil tak bude na roštu v sedmé řadě a bude se snažit vylepšit výsledek z minulého víkendu v Japonsku, kde pro něj závod skončil po pádu hned v prvním kole. Salač, jenž si po nehodě v Motegi zlomil malíček na noze, vyrazí z osmé řady.

Pole position v Moto2 si vyjel Španěl Jorge Navarro. Jezdce královské MotoGP nepustil na trať silný vítr - kvalifikace byla odložena na neděli poté, co v závěrečném tréninku vítr odfouknul KTM Miguela Oliveiry. Portugalský jezdec vyvázl z pádu v rychlosti kolem 300 km/h jen s odřeninami.

Pokud by se kvalifikace nemohla odjet ani v neděli, seřadili by se závodníci na startu podle tréninkových časů. V tom případě by pole position získal Španěl Maverick Viňales, český jezdec Karel Abraham by byl dvanáctý.