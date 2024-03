Jako dům z karet. Do mostu v Baltimoru narazila loď, během chvíle se zřítil do vody

V Baltimoru na východním pobřeží Spojených států se dnes zřítil čtyřproudový silniční most, do kterého předtím narazila nákladní loď. Informoval o tom server Fox Baltimore. Zatím není jasné, zda si kolaps 2,5 kilometru dlouhé stavby vyžádal oběti, podle hasičů však do vody spadlo několik vozidel a až sedm lidí.

0:46 Nákladní loď v Baltimoru narazila do mostu, který se ihned zřítil | Video: Reuters

Místní policie dostala oznámení, že do mostu Francis Scott Key Bridge přes řeku Patapsco narazilo velké plavidlo, okolo 1:30 místního času (6:30 SEČ), uvedla agentura Reuters. Na záběrech zveřejněných Fox Baltimore je vidět tmavou konstrukci mostu, který se následně propadne do vody. "Všechny jízdní pruhy jsou v obou směrech uzavřeny kvůli incidentu na Key Bridge na silnici I-695. Doprava je odkloněna," uvedly marylandské úřady. Podle starosty města Brandona Scotta na místě zasahují záchranáři. Pátrají po nejméně sedmi lidech, kteří se pravděpodobně nacházejí ve vodě, uvedl šéf komunikace baltimorského hasičského sboru Kevin Cartwright. "Nyní se soustředíme na snahu zachránit a vyprostit tyto lidi," řekl Cartwright. Podle něj je zatím příliš brzy na to, aby se vědělo, kolik lidí nehoda zasáhla, ale označil zřícení mostu za "rozvíjející se událost s hromadným neštěstím". Na mostě se v době nárazu nacházelo několik vozidel, včetně jednoho o velikosti tahače s návěsem. Podle Cartwrighta na mostě "visí nějaký náklad", což vytváří nebezpečné a nestabilní podmínky, kvůli nimž záchranáři pracují opatrně. "Jedná se o hrozivý stav nouze," řekl.