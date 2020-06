V Chorvatsku je svět "jako dřív". Roušky nikdo nenosí, země láká na mimosezonní ceny

Dobro došli u Hrvatsku a prosíme dodržujte koronavirová opatření. Aktualizované verze klasického přivítání se dostane každému cizinci, který nyní překročí chorvatské hranice. Letoviska na pobřeží Jaderského moře jsou kvůli pandemii koronaviru mnohem prázdnější než obvykle, stejně tak dálnice z Česka na jih. Pro cestu k moři do Chorvatska jsou tak nyní ideální podmínky.

Pula (od naší zvláštní zpravodajky) - "Jsme tu už týden. Původně jsem vůbec jet nechtěla, ale aspoň na první pohled to vypadá, že se tu vůbec nic neděje," popisuje Dagmar ze Zlína. Spolu s manželem a dvěma dětmi jsou jedni z nepříliš početných česky mluvících turistů v chorvatském letovisku Fažana na severním okraji Jaderského pobřeží. Pláž, ze které přicházejí, je skoro prázdná. Stejně tak zahrádka nedaleké restaurace.

Chorvatská turistická kancelář v zemi na základě údajů o ubytování nyní eviduje asi 210 tisíc turistů, z toho 170 tisíc cizinců. Vloni ve stejnou dobu to bylo celkem víc než půl milionu.

Vylidněné je také historické centrum Puly, nedalekého obchodního i kulturního centra Istrijského poloostrova. Restaurace a bary na nábřeží ožívají především večer. I tehdy je ale od většiny stolů slyšet hlavně chorvatština.

Až na nápadně vylidněná místa, která normálně praskají ve švech, se přitom skutečně může zdát, že žádný koronavirus neexistuje. Oficiální restrikce už neplatí, nahradila je doporučení. Roušky tak nenosí nikdo, ani v restauracích a obchodech. Někde jsou stále namontovaná ochranná plexiskla, lahve s dezinfekcí u vstupů na zahrádky restaurací jsou ale spíš na okrasu, hosté si jich převážně nevšímají. Oficiální rada pro cestu taxíkem je "otevřete si okno".

Přirozené rozestupy na plážích

V minulých týdnech a měsících se spekulovalo o tom, že by se kvůli ochraně před koronavirem mohl proměnit například pobyt na chorvatských plážích, hovořilo se třeba o plastových boxech, které by měly oddělovat slunící se turisty. Nic takového není na Istrii v tuto chvíli ani potřeba, pláže jsou natolik prázdné, že není problém se po nich rozprostřít.

Chorvatsko bylo jednou z prvních jihoevropských zemí, která cizincům otevřela své hranice za účelem turismu. Volný vstup vyhlásilo už na konci května, fakticky bylo možné sem z "ekonomických" důvodů přijet na dovolenou už i měsíc předtím. Většina zemí včetně Česka však svým občanům umožnila volnější pohyb v rámci Evropské unie až od poloviny června.

Ani nyní ale na dálnicích na jih typické zástupy aut s českou poznávací značkou nepotkáte. Autobusy chybí skoro úplně, převládají místní vozy a kromě nich také Slovinci, Němci a Rakušané.

"Třeba v Medulinu, kde jsme ubytovaní, byly opravdu hodně prázdné restaurace. Přišlo mi to vlastně až smutné," popisuje Dagmar stinnou stránku cestování těsně po uvolnění restrikcí. Podle ní i dalších návštěvníků se města od začátku tohoto týdne začínají pomalu plnit. "Je vidět, že to už najíždí. Včera jsem byl na kole na výletě na Kamenjaku (nejjižnější bod poloostrova Istrie a přírodní rezervace, pozn. red.), byly tam fronty aut," vysvětluje Dagmařin manžel Jan.

Mimosezonní ceny

Vloni se podle Českého statistického úřadu vydalo na delší než jednodenní dovolenou do Chorvatska 740 tisíc Čechů, nyní se jich v zemi podle Chorvatské turistické kanceláře nachází asi 17 tisíc. Dlouhodobě do Chorvatska jezdí nejvíc turistů z osmdesátimilionového Německa. Aktuálně jich je tam přes 50 tisíc - a právě němčina je slyšet hlavně v autokempech rozkládajících se v lesích okolo Fažany nejčastěji. Jen výjimečně zde parkuje vůz s nizozemskou nebo třeba srbskou poznávací značkou. "Vyjeli jsme ještě ten den, co se pro nás otevřely hranice," vysvětluje Mario z Paderbornu v Severním Porýní-Vestfálsku.

"Pláže jsou víceméně prázdné, je to strašně příjemné. Mladým lidem, kteří chtějí chodit na party, to možná může přijít až moc prázdné, nám jako rodině to ale absolutně vyhovuje," pochvaluje si. Kromě toho mohou návštěvníci na dovolené v Chorvatsku oproti jiným rokům také ušetřit. Vláda rozhodla o tom, že pro mýtné na dálnicích a trajekty budou letos i přes léto platit mimosezonní ceny.

V Chorvatsku nyní koronavirovou situaci regulují doporučení Chorvatského úřadu pro veřejné zdraví. Ta lidem včetně turistů radí si pravidelně dezinfikovat ruce, nepoužívat klimatizaci a raději větrat, držet si od ostatních odstup alespoň 1,5 metru a v uzavřených prostorách nosit roušku.

Turisté by si pak každý den ráno měli měřit teplotu. Při podezření na onemocnění covidem-19 mají návštěvníci podle detailních instrukcí chorvatských úřadů nárok na roušku stejné úrovně ochrany, jako používají lékaři, a zásobu papírových kapesníků.

Jaká pravidla platí pro cestu do Chorvatska? Pro vstup do Chorvatska nepotřebují Češi (stejně jako Slováci, Maďaři, Rakušané, Estonci, Litevci, Lotyši, Poláci, Slovinci a Němci) žádný zvláštní důvod, ani potvrzení o rezervovaném ubytování. Pravidla jsou tedy prakticky stejná jako před koronavirem. Úřady doporučují všem před příjezdem vyplnit zvláštní formulář, do kterého návštěvníci uvedou mimo jiné právě také důvod cesty a místo pobytu. Podle instrukcí je jeden list papíru potřeba vytisknout a před příjezdem na hranice položit za čelní sklo. Podle zkušenosti reportérů Aktuálně.cz nemělo na hraničním přechodu mezi Slovinskem a Chorvatskem u obce Dragonja vyplněné potvrzení žádný vliv na to, do kterého pruhu pro hraniční kontrolu se auta řadila a tedy ani na čekací dobu (v nefrekventovaných časech je nulová). Podrobnosti o vstupu do země a dalších pravidlech uvádí na svém webu v anglickém jazyce chorvatské ministerstvo vnitra.

V případě potvrzení nákazy může následovat převoz do nemocnice. Jak upozorňují zástupci pojišťoven, možnost sjednání cestovního pojištění, ze kterého by se lékařská péče v cizině zaplatila, může být v tuto chvíli omezená. Jeho poskytnutí záleží na tom, jestli české úřady považují danou destinaci za bezpečnou.

Represe vytváří odpor

Čtyřmilionové Chorvatsko eviduje v přepočtu více než 500 nakažených na milion obyvatel, v Česku je to zhruba dvojnásobek. Více než sto lidí tu zemřelo.

Situace je podle Damira Truta z Národního štábu civilní ochrany v tuto chvíli stabilní, ačkoliv zejména v Záhřebu počet nakažených v posledních dnech znovu výrazněji stoupá. Nakazilo se také několik účastníků tenisového turnaje Adria Tour ve městě Zadar, včetně organizátora akce a světové jedničky, Srba Novaka Djokoviče.

"Je třeba opatrnosti. Musíme dodržovat základní opatření, jen tak můžeme nárůst nakažených zastavit," zdůraznil Damir Trut, podle kterého se lidé "trochu moc uvolnili". Opatření ale zatím zpřísňovat nechce. "Represe vytváří odpor. Nechceme lidi nutit, ale apelovat na jejich svědomí. Všichni si musíme uvědomovat, že virus je nebezpečný," dodává.

Před možností znovu kvůli nákaze omezit prostupnost svých hranic varovalo v posledních dnech sousední Slovinsko. Přes jeho území řada Čechů po cestě na Jadran přejíždí také. Kvůli šířícímu se koronaviru znovu zavedlo povinnou karanténu pro cestující jakékoliv národnosti, kteří by do země přijeli ze Srbska nebo Bosny a Hercegoviny. Tamní ministr zdravotnictví Tomaž Gantar v úterý varoval, že pokud by se situace zhoršovala i v Chorvatsku, zavedl by pravidlo i pro něj. Chorvatsko zatím není členem schengenské zóny volného pohybu.

