Hotel i pláž výhradně pro Čechy. Cestovka nabízí dovolenou bez rizika styku s cizinci

Žádní cizinci z jiných zemí, žádné míchání turistů - tak zní nabídka letní dovolené, na niž teď láká Čechy cestovní kancelář Alexandria. Pro zákazníky připravila nový produkt, kdy některé penziony a hotely v Řecku a Bulharsku vyhradí jen tuzemským dovolenkářům. "Řada Čechů si nepřála trávit dovolenou s lidmi z jiných zemí, báli se o zdraví a bezpečnost," odůvodňuje svůj krok cestovní kancelář.

Nabídka se zatím týká několika hotelů v Bulharsku, například na Slunečném pobřeží. V Primorsku cestovní kancelář navíc zařídí pro klienty z Česka také vlastní vyhrazený prostor na severní pláži.

"Při komunikaci se zákazníky jsme zjistili, že nejdůležitější jsou pro ně zdraví a bezpečnost. Důvod, proč chtěli někteří z nich volit dovolenou v České republice, byl ten, že se nebudou tolik potkávat s cizinci - což je přesně to, co jim chceme nabídnout v těchto hotelech," vysvětluje pro on-line deník Aktuálně.cz marketingový ředitel CK Alexandria Petr Šatný.

Podle Šatného tak bude pro Čecha tato forma dovolené v určitém smyslu stejná, jako kdyby vyrazil třeba k Máchovu jezeru nebo na Lipno. "Bude tam pouze s lidmi, s kterými by se potkal v Česku," doplňuje.

Na otázku, zda není takové uzpůsobení resortů nelogické z důvodu, že se dovolenkář stejně těžko na dovolené vyhne kontaktu s cizincem a ubytovací komplex pravděpodobně během pobytu někdy opustí, Šatný odpovídá, že to už je rozhodnutí každého zákazníka.

"Nikoho nebudeme do ničeho nutit ani jej omezovat. Každopádně ale dojde k významnému omezení kontaktu s lidmi z jiných zemí, a to především v interiérech. A na výletě po Čechách se už v létě také můžete setkat s cizinci," říká Šatný, podle kterého je o ubytovací zařízení určená pouze pro Čechy velký zájem.

Cestovní kancelář dala tyto i zájezdy s ubytováním v mezinárodních hotelech do prodeje v pondělí. Stávající portfolio destinací - Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko a Slovensko - chce v nejbližších dnech obohatit ještě o Řecko, u kterého také nabídne hotely výhradně pro Čechy.

Vede Řecko a Bulharsko

V minulých dnech obnovily prodeje letních dovolených i další cestovní kanceláře, byť je ještě koncem května kvůli nejasným podmínkám ohledně cestování řada z nich naopak hromadně rušila.

Podle mluvčího CK Fischer Jana Bezděka přišla první vlna oživení minulé pondělí, kdy vláda schválila seznam zemí, do nichž můžou Češi od půlky června vycestovat. Kabinet zveřejnil takzvaný semafor, jenž dělí státy do tří kategorií podle toho, jaká je v nich epidemiologická situace.

"Zájem je značný. Počet telefonátů na zákaznické lince den ode dne roste ve stovkách procent. Lidé si buď zájezdy již kupují, nebo se přinejmenším zajímají, kam, kdy a jak," říká Bezděk. Fischer zatím nabízí dovolenou hlavně na řecké ostrovy a do Bulharska.

Při cestě do druhé zmiňované země nemusí mít zákazník negativní test na koronavirus ani po příjezdu zamířit na čtrnáct dní do karantény. U Řecka platí do 15. června povinnost podrobit se testu a domácí karanténě. Do konce června bude vstup možný bez testu a karantény pouze při příletu na mezinárodní letiště v Aténách a Soluni. Od dalšího měsíce by mělo být možné přistávat i na dalších letištích, včetně ostrovů.

Tuto dvojici států a dále také Mallorcu zařadila do nabídky i CK Exim Tours. Hotely určené výlučně pro Čechy po vzoru konkurenční Alexandrie neplánuje. Podle obchodního ředitele a mluvčího Petra Kostky nezáleží na tom, jestli bude dovolenou trávit Čech s Čechem nebo s cizincem ze státu, kde je podobně příznivá epidemiologická situace jako v Česku.

Kostka také dodává, že Exim Tours poskytuje ubytování ve větších hotelových komplexech, takže by zřejmě ani nešlo, aby je celé rezervovala pouze pro české návštěvníky, kdežto v případě Alexandrie jde podle něj o menší hotely a penziony.

Češi cestovat chtějí

I podle Kostky je poptávka po zájezdech vysoká, ač s rokem 2019 se to dá jen těžko srovnávat.

"Naštěstí se teď potvrzuje, že lidé cestovat chtějí, i když jich letos samozřejmě odjede méně než v minulých letech. Určitě to ale nebude tak, že by Češi hromadně zůstali doma. Domácí cestovní ruch navíc ani nemá kapacity na to, aby nahradil zahraniční dovolené," dodává k tomu za CK Fischer Bezděk. Češi se podle něj také potom, co nebylo přes tři měsíce možné nikam vycestovat, zkrátka těší, že se někam podívají.

Cestovní kanceláře se ale současně shodují, že na zahojení ekonomických ran, které koronavirus uštědřil turismu, letní zájezdy stačit nebudou. "Ztráty, ke kterým už nevyhnutelně dojde, to určitě nevykompenzuje. Koronavirová opatření byla velmi drastická," říká Šatný.

Podobně to vidí i Ivan Lackovič, jednatel cestovní kanceláře Travel Family. "Finanční dopady pandemie budou značné pro všechny cestovní kanceláře, pro některé i likvidační. Pokles letecké dopravy odhadujeme na úrovni třiceti procent loňské sezony. Naše portfolio destinací, které je dlouhodobě postavené na bezpečných zemích jako Chorvatsko, Řecko, Černá Hora, Kypr a Bulharsko, nám nyní pomáhá zmírňovat finanční dopady," uvádí Lackovič.

Travel Family denně eviduje poptávku klientů v řádech stovek. Největší zájem je po Chorvatsku, a to vlastní dopravou a autobusem.

Video: Denně mi vyhrožují, prý jsem přivezl do Česka koronavirus. Jsme na odpis, říká Papež