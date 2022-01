Jak to bude s "vyhnáním" Orbána? Průzkumy ukazují, že opozice to bude mít těžké

Telefonát maďarského premiéra Viktora Orbána a kazašského prezidenta Kasyma-Žomarta Tokajeva vyvolal na české politické scéně emoce. Orbán vyjádřil Tokajevovi solidaritu poté, co kazašská armáda a policie potlačily místní nepokoje střelbou do davu a zatčením více než deseti tisíc lidí.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová-Adamová (TOP 09) poté na Twitteru napsala, že Orbán de facto podpořil střelbu do občanů Kazachstánu. "Maďarsko se nerovná Viktor Orbán, žije tam mnoho občanů, kteří s podobnými výroky mají problém, a ty podporuji a vždy podporovat budu," uvedla.

O několik dní dříve zase napsala na Facebooku, že Maďaři by měli v blížících se volbách vyhnat Orbána, podobně jako Češi vyhnali Andreje Babiše (ANO). Její vyjádření se nelíbilo například jejímu předchůdci v čele sněmovny Radku Vondráčkovi (také ANO).

Premiér Petr Fiala (ODS) slova Pekarové-Adamové přímo nekomentoval. "Neměl jsem ještě možnost s ní o tom mluvit. Dodám snad jenom to, že za zahraniční politiku je odpovědná vláda. Já se budu jako předseda vlády snažit o to, abychom koordinovali postoje jednotlivých ústavních činitelů," uvedl. Maďarsko zatím oficiálně nereagovalo.

Česko je součástí Visegrádské čtyřky, ve které je zastoupeno i Maďarsko s Orbánem v čele. O smyslu českého členství nebo významu středoevropského uskupení se dlouhodobě debatuje.

Právě ve středu maďarský prezident János Áder podepsal výnos o konání parlamentních voleb 3. dubna. Orbán v nich usiluje o čtvrté vítězství v řadě, zatímco široká opoziční koalice jde do voleb s tím, že je v sázce zachování maďarské demokracie.

Ponechají si tedy Maďaři Orbána po další čtyři roky, nebo jej "vyženou", jak navrhla česká politička? Poslední průzkumy veřejného mínění ukazují, že sjednocenou opozici čeká těžký úkol. Podle preferencí zveřejněných agenturou Median 29. prosince by Orbánova konzervativní strana Fidesz vyhrála s 39 procenty, zatímco opoziční koalici šesti stran by volilo o pět procent Maďarů méně.

Zatím poslední průzkum provedlo výzkumné středisko Nézöpont. Podle jeho modelu by získal Orbánův Fidesz padesát procent hlasů a opozice 43 procent.

Tradice a rodinné hodnoty

Analytik Daniel Hegedüs z Marshallovy nadace přitom nedávno upozornil v britském deníku The Guardian, že maďarská opozice potřebuje vyhrát s velkým náskokem, protože Orbánem ovládaný parlament změnil volební okrsky tak, aby to bylo výhodné pro jeho stranu. "Aby opozice skutečně měla většinu, musí vyhrát minimálně o tři až pět procent. To je velký rozdíl a v průzkumech zatím nic takového nevidíme," uvedl Hegedüs.

Maďarský premiér, který vládne nepřetržitě od roku 2010, a předseda konzervativní strany Fidesz kritizuje Evropskou unii za přílišné zasahování do suverenity členských zemí, je zásadním odpůrcem přijímání migrantů a odmítá snahy uzákonit svazky homosexuálů jako manželství. Tvrdí, že hájí tradiční, křesťanské a rodinné hodnoty. Orbánova vláda v posledních měsících schválila zvýšení penzí, dvacetiprocentní zvýšení minimální mzdy a naopak cenový strop na prodej pohonných hmot. Ve středu premiér oznámil, že vláda sníží ceny mouky, cukru, kuchyňského oleje, mléka a vepřového masa.

Opozice Orbánovi naopak vyčítá korupci, zadávání státních zakázek na míru svých přátel a spolupracovníků či omezování nezávislých médií. Maďarská veřejnoprávní televize a rozhlas je podle opozice hlásnou troubou premiéra.

Strategie, která zabírá nehledě na etiku

Sjednocenou opozici tvoří celkem šest stran: od levice přes liberály až po kdysi extrémně pravicové hnutí Jobbik. Opozičním lídrem je konzervativec a silně věřící katolík Peter Marki-Zay. Viní Orbána z toho, že za fasádou konzervativního a křesťanského politika skrývá touhu po udržení moci a protežování svých přátel v byznysu.

"Skoncujeme s tímto zkorumpovaným a chamtivým režimem. Oligarchové napojení na vládu si nahrabali obrovské bohatství, zatímco politici vládnoucí strany Fidesz přepisují zákony tak, aby jim vyhovovaly. Miliony Maďarů přitom musejí žít z ponižujících, nízkých platů," uvedl Márki-Zay v úterý na Facebooku.

Taktiku Márkiho-Zaye popsal loni v rozhovoru pro Aktuálně.cz maďarský novinář serveru Direkt36.hu Szabolcs Panyi: "Ví, jaký slogan zabere, a občas záměrně šokuje. Například když Orbánova vláda útočí na LGBT komunitu, Márki-Zay vypustí šeptandu, že Orbánův syn je gay, a cituje detaily ze sexuálních orgií v Bruselu, kterých se zúčastnil premiérův europoslanec József Szájer. Pak tvrdí, že za jeho vlády by se oba mohli ke své orientaci bez problémů hlásit. Z etického hlediska je taková taktika kontroverzní, ale pro vládu je těžké na toto reagovat."

Orbána na začátku letošního roku podpořil bývalý americký prezident Donald Trump. Oplatil mu tak slova z roku 2016, kdy před americkými volbami Orbán otevřeně řekl, že si přeje Trumpovo vítězství.

