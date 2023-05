Nejsme prostitutky ani mafiáni. Hit HBO vábí davy turistů na Sicílii, místní se brání

Kdysi se vysoko na útesu nad Jónským mořem v Taormině tyčil klášter, posledních sto let stejná budova hostí VIP klientelu. Sídlí zde pětihvězdičkový hotel San Domenico Palace z luxusní sítě Four Seasons. Tuto sezonu je před jeho obloukovou bránou s oranžovou plechovou lampou rušněji než obvykle. Zdaleka nejde jen o zájemce, kteří jsou ochotni za noc v pokoji pro dva zaplatit v přepočtu sto tisíc korun. Poté, co se hotel stal hlavním dějištěm druhé série hitu americké stanice HBO Bílý lotos, si místo přicházejí vyfotit turisté.

Druhá řada seriálu vyšla na konci loňského roku. Vypráví příběh pohádkově bohatých, privilegovaných Američanů, kteří tráví dovolenou v opulentním resortu s názvem Bílý lotos. Trefnější místo, než je Taormina, si filmaři na ostrově na jihu Itálie vybrat nemohli. Město vystavěné na skále s nádhernými výhledy a luxusními vilami postavenými podél klikatících se serpentin je podobně nedostupné pro většinu obyvatel jinak chudé Sicílie, jako jsou sami seriáloví hrdinové. Ani oni nejsou ochotní pouštět mezi sebe lidi z nižších vrstev.

Průvodci Taorminu připodobňují k monackému Monte Carlu. Díky své kráse lákala návštěvníky už dříve, teď ale přijíždějí další a další. V ulicích lze slyšet hlavně angličtinu.



„Po prvních několika epizodách Bílého lotosu výrazně stouplo povědomí o hotelu i destinaci. Zájem o náš web prudce vzrostl zejména z amerického, britského a australského trhu,“ potvrzuje Ilaria Alber-Gleinstattenová, která za hotel San Domenico Palace komunikuje s médii.

Zaměstnanci hotelu si na zájem turistů zvykli. Pouští je na nádvoří, aby se vyfotili. Dovnitř hotelu ale nikoliv. Jediný způsob, jak se sem bez rezervace pokoje dostat, je návštěva hotelového baru. Ovšem jen s garantovanou útratou ve výši 50 eur (zhruba 1200 korun) a za předpokladu, že v něm bude volno.

Nádvoří hotelu San Domenico Palace. Zdroj: Aktuálně.cz

Pro město znamená více turistů také více peněz do rozpočtu a na účty místních, kteří na cestovním ruchu vydělávají. „Ano, je to pro nás dobrá reklama,“ připouští Andrea La Grua, provozující levnější ubytování v apartmánech. „Abych byl ale upřímný, nelíbí se nám, jak nás vyobrazili. Místní muži nejsou mafiáni a ženy prostitutky, které si standardně užívají sex ve třech,“ popisuje Ital. Jednou z hlavních zápletek seriálu totiž je, že dvě mladé dívky ze Sicílie se každý večer vkrádají do hotelu, aby tam sváděly bohaté Američany. Za noc strávenou s oběma najednou si nechávají platit nemalé peníze. Další dvě postavy se v seriálu zapletou s mafií.

Seriál versus realita

Seriál Bílý lotos Druhá série satirického dramatického seriálu Bílý lotos je k vidění ve videotéce HBO Max, premiéru měla na konci října 2022. Odehrává se v sicilské pobočce fiktivních resortů Bílý lotos, kde opět tráví svou dovolenou různorodá směsice bohatých hostů. Do Itálie přijely dva manželské páry, zástupci tří generací mužů jedné rodiny, kteří v Itálii hledají své kořeny, a vdaná, přesto stále osamělá Tanya se svou mladou asistentkou. Pod italským sluncem je velmi horko, protože i v této sérii došlo k podezřelému úmrtí.

Většina Siciliánů Bílý lotos neviděla. Streamovací platforma HBO Max není v Itálii dostupná. Jak je americký režisér Mike White v seriálu vyobrazil, si ale mezi sebou pověděli. „Je to trochu brak. Neukazuje nás to zrovna v lichotivém světle. Nelíbilo se mi, že dvě Italky spí za peníze s americkými hotelovými hosty,“ říká mladý zaměstnanec hotelu San Domenico Palace, jehož úkolem je vítat nově příchozí klienty.

Andrea La Grua zase upozorňuje na nesrovnalosti v seriálu. „Neodpovídá to skutečnosti, může to být matoucí,“ myslí si. Největší odchylkou od reality je, že hotel má přístup k pláži. V posledním díle seriálu to působí, že se postavy zvedly z hotelových lehátek u moře a šly se projít na blízký ostrůvek Isola Bella, kterému na jedinečnosti dodává palác vystavěný na úplném vrcholu a to, že suchou nohou se na něj dá dostat jen při odlivu. Ve skutečnosti ale hotel u pláže není a na ostrov je to přes tři kilometry daleko.

Pláž s ostrůvkem Isola Bella. Zdroj: Aktuálně.cz

Italové z jiných koutů Sicílie do Taorminy tak často nejezdí, ačkoliv je to jedno z nejkrásnějších míst země. Je tu pro ně moc draho. „Jednou za rok si tam udělám výlet. Dřív jsem tam jezdil několikrát do roka, ale ceny se tak zvedly, že se mi to nevyplatí,“ vypráví turistický průvodce Andrea z 50 kilometrů vzdálené Katánie. Naposledy podle něj ceny vyletěly po loňském filmovém festivalu, kam přijel režisér oscarového a se Sicílií velmi spjatého Kmotra Francis Ford Coppola. Pro představu: v Taormině hlavní chod v restauraci vyjde průměrně na 15 až 20 eur (v přepočtu 350 až 470 korun), v Katánii se lze najíst o pět eur levněji.

Přelidněná Taormina Sicilská Taormina se řadí mezi nejnavštěvovanější italská města - láká na luxusní hotely, historické centrum s řeckým divadlem i tyrkysové moře. Po zásadním poklesu zájmu během pandemie koronaviru letovisko nyní, před hlavní prázdninovou sezonou, hlásí nárůst počtu turistů. Davy do desetitisícového městečka zamířily už na Velikonoce. Taorminský radní pro cestovní ruch Nicola Salerno v souvislosti s tím vyzval, aby radnice začala nadměrný počet turistů řešit.

„Gigolové“ v barokním Notu

Zhruba 150 kilometrů jižně od Taorminy se nachází 25tisícové město Noto. Na konci 17. století jej zničilo zemětřesení a architekti jej mohli celé přestavět v barokním stylu. Ani tady nejde poznat, že Sicílie patří k nejchudším regionům Itálie. Centrum je plné impozantních zdobených kostelů a paláců, které při západu slunce dostávají zlatavou barvu.

Také zde se odehrávala část seriálu. Konkrétně jedna z jeho nejvýraznějších scén, kdy Harper (Aubrey Plaza) sejde ze schodů kostela svatého Františka z Assisi, obklopí ji italští muži a nevybíravě na ni zírají. Scéna odkazuje na italský film z roku 1960 Dobrodružství (v originále L’Avventura) režiséra Michelangela Antonioniho. Je totožně nasnímaná, jen místo italské hvězdy Monicy Vittiové je v centru mužské pozornosti právě Aubrey Plaza. Ačkoliv jde o přímou referenci na jiný, mnohem starší film, i tato scéna u současných Italů vzbuzuje spíše nelibost kvůli povzbuzování stereotypů a předsudků. „Nejsme jako ti čumící chlápci, kteří vypadají jako gigolové,“ rozhazuje rukama Andrea La Grua.

Kostel svatého Františka z Assisi v Notu, kde se natáčel Bílý lotos. Zdroj: Aktuálně.cz

Do turistického centra v Notu nicméně přicházejí turisté a vyptávají se, kde přesně se scéna odehrávala. „Seriál je pořád relativně novinkou. Zájem turistů kvůli němu je zatím v začátcích a nenabízíme žádné speciální výlety po místech, kde se natáčel. Pokud bude stoupat, přizpůsobíme se jim a takový program nabídneme,“ plánuje Giuseppe z notského turistického centra.

Na stole před ním leží brožury lákající na místa spojená s jiným seriálem natáčeným na jihovýchodě Sicílie, v pásu pozdně barokních měst Val di Noto - Komisařem Montalbanem. První díl vyšel v roce 1999, poslední před dvěma lety. Od doby, co je k vidění na videotéce Netflix, přijíždí do Nota zástupy turistů především z Velké Británie. Pokud by Bílý lotos nadchl cizince pro návštěvu barokního městečka podobně jako oblíbený sicilský detektiv, turistické centrum toho podle Giuseppeho určitě využije.

Pacinova židle

Sicílie si na cestovním ruchu spojeném s filmovými místy zakládá. Téměř v každém obchodě se suvenýry visí trička s motivem Kmotra. Ten se natáčel v Savoce, vesnici v kopcích kousek nad Taorminou. Veřejná doprava do ní nejezdí, a tak se tam dá dostat jen po vlastní ose nebo v rámci dražšího organizovaného výletu s průvodcem.

Bar Vitelli v Savoce. Zdroj: Aktuálně.cz

Po zdolání serpentin návštěvníky přivítá bar Vitelli. Kousek od něj filmový Michael Corleone v podání Ala Pacina potkal svou budoucí manželku Apollonii. V baru pak drze požádal jejího otce o ruku. Podnik natáčení filmu připomíná na stěnách fotografiemi. Nechybí ani židle, na které Pacino sedával.

Horskou vesnicí lze od baru pokračovat nahoru ke kostelu svatého Mikuláše, kde se Michael Corleone ženil. Výhledy cestou ke kostelu si užijí i ti, kdo jedno z největších děl světové kinematografie neviděli.