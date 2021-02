Soudruzi, buďte zodpovědní. Peking dá prémie lidem, kteří oslaví čínský nový rok doma

Když se loni v lednu začal šířit čínským městem Wu-chan koronavirus, vláda oblast uzavřela do neprodyšné karantény. Než k tomu ale přistoupila, rozjely se miliony lidí, kteří nevěděli o přenosu viru z člověka na člověka, z Wu-chanu do celé země, aby se svými rodinami oslavily čínský nový rok. Svátek tehdy výrazně přispěl k rozšíření nákazy. Letos se tomu úřady snaží zabránit.

Největší světovou cestovní událostí roku, kdy se v pár týdnech dají do pohybu miliony lidí, jsou každoročně oslavy čínského nového roku. Ty letošní připadají na pátek a vláda obyvatele od cest odrazuje. Za každou cenu se snaží zamezit opakování loňského scénáře.

Přestože se dlouhou dobu pohybovaly počty potvrzených případů koronaviru v Číně pouze v jednotkách případů, situace se zhoršila v lednu, kdy laboratoře potvrdily více než dva tisíce nakažených. Úřady kvůli lokálnímu šíření v severních provinciích zavřely více než 20 milionů lidí do karantény.

V čínských televizích proto nyní běží reklamy, které opakují jednoduché heslo - Zůstaňte tento rok doma. Pobyt má lidem zpříjemnit například bezplatná nabídka streamovacích platforem nabízející filmy a seriály nebo větší možnost pracovat přes svátky, píše server SupChina.

K výzvě se připojily i místní vlády s vlastními bonusy pro ty, kteří nikam nepojedou - v některých městech lidé dostanou finanční prémii pohybující se mezi 1600 až 6500 korunami nebo příspěvek na elektřinu, kterou po dobu svátků spotřebují. Jinde úřady nabízí jídlo, novoroční výzdobu zdarma, slevy na lékařské prohlídky a kulturní akce, bezplatné zimní tábory pro děti, balíček mobilních dat nebo rychlejší přístup k vakcínám.

"Chovám velký obdiv k soudruhům, kteří oslaví nový rok lokálně," řekl podle serveru What’s On Weibo Čang Wen-čung z šanghajského Centra na léčení nemoci covid-19. "Je to příspěvek všem Číňanům," dodal.

Jediná možnost roku

Čangův komentář se ale stejně jako další podobné setkal na sociálních sítích s kritikou. Doporučení totiž znevýhodňuje hlavně ty Číňany, kteří se kvůli práci odstěhovali ze svých rodných měst za lepším výdělkem tisíce kilometrů daleko. Jejich rodiny včetně partnerů a dětí s nimi většinou nebydlí - bez trvalého pobytu v novém městě nemohou čerpat výhody, jako je zdravotní péče nebo možnost navštěvovat školy. Takových lidí v Číně žije kolem 290 milionů.

"Moje žena a děti jsou ve městě, ze kterého pocházím, neviděl jsem je šest měsíců. Hrozně mi chybí," potvrzuje Liou, který pracuje jako doručovatel.

Mnozí Číňané ani nemají na výběr. "Vedoucí nám řekl, že doporučuje zůstat na nový rok v Pekingu. Všichni zaměstnanci, kteří plánují odjet, musí vyplnit formulář. Dodal ale, že schválí jen kolem 20 procent žádostí. Jsem zklamaný," popisuje pro britskou stanici BBC zaměstnanec státní firmy, který se ukrývá pod pseudonymem Kao Jü-fan.

Co čeká ty, kteří pojedou?

Navzdory důrazným doporučením by ale cestování v době svátků - až na oblasti na severu země - nemělo být zakázané. Číňané, kteří opustí svá města, ale musí počítat s častými testy a dvoutýdenní karanténou. Tu stráví v k tomu určených zařízeních, kde za svůj pobyt sami zaplatí. Týden poté navíc budou na takzvaném domácím pozorování, při němž jim zástupci úřadů měří teplotu.

Přísná opatření ilustruje příklad nejmenovaného čínského studenta, se kterým mluvila britská BBC. Kromě negativního testu a zeleného QR kódu, který zaručuje bezpečnost jeho nositele, musel získat i potvrzení od vedení své rodné vesnice, než do ní mohl přijet. "Nový rok je doba setkávání. Musím to oslavit s lidmi, které mám rád," dodává s tím, že mu to za obtíže stálo.

Na cestu se vydá také doručovatel Liou. "I když s tím budu mít spoustu problémů, stejně pojedu. Celá pointa práce ve velkém městě je vydělat - a když nemůžu vidět svoji rodinu, pak není žádný důvod pracovat," dodává.

Video: Sestry z Wu-chanu přejí šťastný nový čínský rok