Video: Maria z Kyjeva se po útoku Rusů znovu narodila. Její reakce obletěla svět

Zatímco na Kyjev dopadaly rakety, baristka Maria připravovala v kavárně espreso. “Bylo to opravdu děsivé, ale všichni jsme naživu. Částečně žije i naše kavárna,” popisuje útok Maria, která podnik v ukrajinském hlavním městě dál udržuje v chodu.

I když raketové útoky vysklily výlohu kyjevské kavárny, baristka ihned po výbuchu stále pracovala. "Doslova pár minut po dopadu rakety jsme všem nalili filtrovanou kávu," vysvětluje Maria a dodává, že v kavárně pracovat nepřestane. Jejího zážitku i následné reakce si všimla agentura Reuters nebo Rádio Svobodná Evropa, díky čemuž se Mariin příběh dostal do médií po celém světě.

"Vlastně se vám tím vyčistí hlava. Sama mám ráda kávu, a proto věřím, že si ji lidé budou chtít dát také. Proč by nechtěli? Můžeme je trochu rozptýlit. Život jde dál. Naše vítězství je před námi. Jak by nás mohli zlomit? Zatímco jejich rakety dopadají na naše město, my pracujeme, vaříme kávu," říká optimisticky baristka.

Ukrajinská protivzdušná obrana uvedla, že 25. března brzy ráno sestřelila dvě balistické rakety vypálené Ruskem na ukrajinské hlavní město. Trosky se ale zřítily v centru města a dalších třech čtvrtích a zranily několik lidí.

Podle serveru Ukrajinska pravda zbytky raket poškodily několik domů, mezi nimi třípodlažní budovu s tělocvičnou. Zasažena byla také akademie výtvarného a užitého umění a designu, kde jsou poničené učebny, kongresový sál nebo výstavní prostory.

Rusko v posledních dnech výrazně zvýšilo intenzitu úderů proti Ukrajině, zasáhlo zejména energetickou infrastrukturu. Podle americké velvyslankyně v Kyjevě Bridget Brinkové Rusko útočilo i hypersonickými střelami.

"Hlasité výbuchy v Kyjevě. Za posledních pět dnů Rusko na suverénní zemi zaútočilo stovkami raket a dronů," napsala Brinková na sociální síti X. "Nemůžeme si dovolit ztrácet čas," dodala. Balík americké pomoci Ukrajině, která přes dva roky čelí ruské agresi, už několik měsíců vázne v Kongresu.

Rusové zasáhli obří přehradu DniproHES. Když ji zničil Stalin, zemřelo 120 tisíc lidí (odkaz na článek s videem zde)