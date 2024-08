"Ani bych jim nevzal telefon." J. D. Vance v uniklých SMS zprávách tepe do Ukrajiny

J. D. Vance, kterého si Donald Trump vybral za svého potenciálního viceprezidenta, se netají svým odmítavým postojem k pomoci Ukrajině. Jak moc ho "naprosto nezajímá, co se tam stane", jak uvedl už dřív, potvrzují i zveřejněné zprávy mezi ním a krajně pravicovým blogerem.

J. D. Vance a Charles Johnson, pětatřicetiletý bloger šířící krajně pravicové konspirace, si začali psát v roce 2022 krátce poté, co byl Vance zvolen do amerického Senátu. Kromě gratulace Johnson republikánského senátora nabádal, aby si obezřetně vybral svůj tým.

Konverzace pokračovala až donedávna a nesla se v přátelském duchu, přestože Johnson je známý pro své extrémní názory. Popírá holokaust a před lety byl zablokován na sociální síti Twitter, kde se snažil vybrat peníze na "odstranění" jednoho z aktivistů hnutí Black lives matter (Na černošských životech záleží). Prohlašuje o sobě, že se snaží chránit Spojené státy před cizím vlivem a v minulosti poskytl FBI informace o možných hrozbách, píše americký deník Washington Post.

Společně se bavili třeba o Izraeli nebo úmrtí Jeffreyho Epsteina odsouzeného za sexuální zločiny, který před pěti lety zemřel. Bloger také senátorovi navrhoval, aby zakázal prodej majetku cizincům. Vance na to odpověděl palcem nahoru.

Tématem byla i Ukrajina. "Kámo, ani bych nevzal hovor z Ukrajiny," napsal mu Vance loni v říjnu. "Dva jejich vysoce postavení lidé se mi ozvali. Vedení jejich tajné služby. Hlava vzdušných sil. Naříkali mi kvůli stíhačkám F-16," doplnil. F-16 jsou západní stíhací letouny, které Ukrajina v těchto dnech obdržela. Čekala na ně déle než dva roky.

Vance dlouhodobě mluví o tom, že by Spojené státy neměly finančně Kyjev podporovat a že by se mělo vyjednávat s Ruskem, které Ukrajinu před více než dvěma lety bezdůvodně napadlo. Vedení bránícího se státu označil za "nejzkorumpovanější v Evropě, možná nejvíc zkorumpované na celém světě", připomíná jeho dřívější veřejný výrok americký list Politico.

"Vance je špatná volba pro nás, ale hrozná pro Ukrajinu. Vance není náš spojenec," cituje nejmenovaného evropského diplomata ve Washingtonu britský deník The Guardian.

Soukromou konverzaci zveřejnil list Washington Post. Poskytl mu ji přímo Johnson poté, co si republikánský kandidát na prezidenta Donald Trump v červenci vybral jako svou dvojku právě J. D. Vance. "Pokud dostaneš nabídku, neber to. Je to past," psal mu, když se o senátorově jméně začalo diskutovat. "Haha, pochybuju, že bych ji dostal. Uvidíme," odpověděl Vance.

Po potvrzení nominace bloger přehodnotil svůj vztah k Vancovi. "Zničilo mi to iluze, hlavně v tom, jak se senátor pozitivně dívá na izraelského premiéra," uvedl. Dodal, že nyní podporuje současného prezidenta Joea Bidena a viceprezidentku a demokratickou kandidátku na příští prezidentku Kamalu Harrisovou.

Vancův mluvčí William Martin ke zveřejnění korespondence uvedl, že "Chuck Johnson spamoval J. D. Vance". "Ten ho obvykle ignoroval, ale občas odpověděl, aby se postavil názorům, které říkal," uvedl Martin. Uveřejněná konverzace ale ukazuje jen na pár případů, kdy k něčemu takovému došlo. Naopak většinou měla výměna přátelský tón a občas ji inicioval sám Vance. Například ve chvíli, kdy se chtěl posmívat psychickému stavu proukrajinského aktivisty.

Video: Donald Trump si za svého kandidáta na viceprezidenta vybral senátora z Ohia J. D. Vance (16. 7. 2024)