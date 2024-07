Bezdětné kočičí dámy i rozvod jako sobectví. Trump si k sobě vzal své radikálnější já

Když si Donald Trump minulý týden na republikánském sjezdu vybral jako svého viceprezidenta senátora z Ohia J. D. Vance, vysloužil si ovace. Mladý konzervativní politik měl Trumpovi pomoci získat hlasy pracující třídy a posílit tím jeho voličskou základnu v době, kdy preference prezidenta Joea Bidena rychle padaly a Trumpovi po neúspěšném atentátu naopak rostly.

Zahraniční média upozorňují, že některým republikánům se kvůli názorům J. D. Vance duo mužů ale už nezdá jako vhodný výběr do listopadových voleb. Vance chce stejně jako Trump zastavit imigraci a opakovaně mluvil o nutnosti masových deportací ze Spojených států. Je pro stopnutí vojenské pomoci Ukrajině a podporuje exprezidentovo tvrzení, že volby v roce 2020, v nichž Trump prohrál, byly zfalšované.

V červnu po parlamentních volbách ve Spojeném království, kdy se k moci po 14 letech vrátili levicoví labouristé, pak prohlásil, že se Británie stala první islamistickou zemí s jadernými zbraněmi.

Zvlášť v otázkách ženských práv je ještě konzervativnější a pravicovější než exprezident Trump. V úterý se na internetu začal šířit tři roky starý rozhovor pro Fox News, v němž Vance kritizuje Bidenovu administrativu, protože zemi podle něj řídí skupina dam s kočkami, které nemají biologické děti, a proto jim ve skutečnosti nezáleží na budoucnosti země.

"Jsou nešťastní z vlastního života a z rozhodnutí, která učinili, a tak chtějí, aby byl nešťastný i zbytek země," dodal. Konkrétně zmínil Bidenovu viceprezidentku Harrisovou, ministra pro dopravu Peta Buttigiega nebo kongresmanku Alexandriu Ocasiovou-Cortezovou. Harrisová má téměř jisté, že se v srpnu stane novou kandidátkou demokratů poté, co Biden o víkendu po nátlaku své strany odstoupil z boje o Bílý dům.

Buttigieg přitom více než měsíc před zmiňovaným rozhovorem pro Fox News adoptoval se svým manželem novorozená dvojčata a Harrisová se v roce 2014 stala nevlastní matkou dvou teenagerů, když si vzala svého současného manžela Douglase Emhoffa, připomíná agentura AP. Pro magazín People viceprezidentka popsala, že jí její nevlastní děti přezdívají "Mamala", za což je moc ráda.

U Vance přitom nejsou vyjádření takového typu ojedinělá. V roce 2021 přišel s nápadem umožnit rodičům, aby volili za své děti, protože by měli mít větší vliv než bezdětní. Během projevu v konzervativní neziskové organizaci Intercollegiate Studies Institute ve Virginii prohlásil, že lidé, kteří nemají děti, "neinvestují tolik do budoucnosti země".

Zákaz potratů

To naznačuje, že dvojice Trump-Vance zřejmě bude mít v listopadu velký problém získat hlasy žen, jak upozorňuje například list Politico. Zvlášť v době, kdy ve Spojených státech stále rezonuje rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 2022, které zrušilo právo na umělé ukončení těhotenství. Stalo se tak díky soudcům, které tam právě za tímto účelem nominoval Trump, když byl prezidentem.

Vance je proti potratům a navrhoval jejich federální zákaz bez výjimek - a to i v případě znásilnění nebo incestu. Dokonce tvrdil, že je třeba přijmout federální opatření, aby ženy, které chtějí přerušit těhotenství, nemohly cestovat ze států, kde je interrupce nezákonná, do států, které ji povolují. Nyní své výroky zmírnil, aby odpovídaly Trumpovu umírněnějšímu postoji.

Nejde jen o potraty. Některé Vanceovy názory vyvolávají kontroverze i na konzervativního politika. Naznačoval například, že ženy žijící v manželstvích, v nichž dochází k násilí, by měly zůstat vdané kvůli dětem.

V roce 2021 prohlásil, že ukončení manželství, i těch, kde mohlo docházet k násilí, je sobecké. "Je to jeden z velkých triků, které sexuální revoluce vytáhla na americkou populaci. Usnadnit lidem střídání manželů, jako když si mění spodní prádlo," řekl.

Hlasy Američanek

Vanceova kampaň ale kritiku, že zastává sexistické postoje, odmítá. "Je dobře známo, že dosáhl v životě úspěchu z velké části díky vlivu silných ženských vzorů, jako byla jeho babička," komentovala to mluvčí Taylor Van Kirková.

V roce 2020 Trump oproti Bidenovi prohrál u žen o patnáct procentních bodů. K volbám do Kongresu o dva roky později přišlo více žen než mužů, přičemž účast byla obzvláště vysoká v některých klíčových státech jako Arizona, Michigan, Pensylvánie a Wisconsin, které pravděpodobně rozhodnou i letošní volby. Jde o takzvané swing states, kde jsou dlouhodobě šance demokratů a republikánů vyrovnané, a pro výsledek voleb tak bývají rozhodující. V tomto roce si také dvanáct států zvolilo guvernérky, což je rekordní počet. V letošních volbách by tak Trumpovi mohlo k vítězství pomoci, pokud by ho volilo více žen než před čtyřmi lety.

