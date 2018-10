před 28 minutami

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu podnikl utajenou cestu do Ománu. Arabské země, která neudržuje s Izraelem diplomatické vztahy. S odvoláním na své zdroje to uvedl deník Haarec. Potvrdila to ománská televize. Netanjahu jednal metropoli Maskatu s ománským sultánem Kábusem. Izrael má z arabských zemí diplomatické vztahy pouze s Egyptem a Jordánskem. Nedávno se však objevily také informace o tajných jednáních izraelských a saúdskoarabských představitelů.