Izraelská armáda zachránila z tunelu v Gaze rukojmího. Operaci označila za složitou

Izraelská armáda oznámila, že v úterý z tunelu na jihu Pásma Gazy zachránila rukojmího, jehož loni 7. října unesli s dalšími 250 lidmi palestinští ozbrojenci při útoku teroristického hnutí Hamás na Izrael. Informují o tom izraelská média. Podle deníku Haarec byl rukojmí Kajid Farhán Kádí držen v tunelu a podařilo se mu uniknout před tím, než ho izraelská armáda zachránila.

Zatím není jasné, zda byli s mužem další unesení. Armáda úterní operaci označila za "složitou" a "odvážnou". "Jednotky to místo našly díky přesným zpravodajským informacím," uvedl podle serveru The Times of Israel mluvčí armády Daniel Hagari.

Dvaapadesátiletý Farhán Kádí, který pochází z beduínské komunity, byl převezen do nemocnice a jeho zdravotní stav je dobrý.

"Nedovedu ani vyjádřit ten pocit, je to lepší než narození nového dítěte," řekl Kádího bratr, který se s ním setkal v nemocnici a zveřejnil první fotografii ze shledání. "Jsem velmi šťastní, že ho můžeme obejmout. Doufáme, že i ostatní rodiny zažijí takový okamžik," řekl jeden z příbuzných podle deníku Haarec.

K záchraně Farhána Kádího v úterý gratuloval izraelské armádě a dalším bezpečnostním složkám i izraelský prezident Jicchak Herzog, který řekl, že je přešťastný. "Jeho návrat je okamžik radosti pro Stát Izrael a izraelskou společnost jako celek," uvedl prezident. Telefonicky s Kádím už hovořil izraelský premiér Benjamin Netanyahu, který mu podle serveru The Times of Isral řekl, že všichni Izraelci "jsou nadšení z jeho záchrany".

Podle The Times of Israel zůstává v zajetí ještě 104 lidí z 251 osob unesených loni v říjnu, z toho 34 je podle izraelské armády mrtvých. Hamás propustil 105 rukojmích loni koncem listopadu během dosud jediného příměří v této válce, Izrael tehdy propustil z vězení 240 Palestinců. Čtyři unesené propustil Hamás už před příměřím.

Izraelská armáda zachránila od října osm živých rukojmích a přivezla do Izraele těla 30 zemřelých či zabitých unesených, včetně tří, které omylem zabili izraelští vojáci. Při dvou záchranných operacích, které provázelo izraelské bombardování daného místa, zemřelo také několik stovek Palestinců.

Fórum rodin, které sdružuje příbuzné některých z unesených, uvítalo záchranu jednoho z rukojmích, ale zdůraznilo, že je nutné co nejrychlejší uzavření dohody s Hamásem, aby se na svobodu dostali všichni rukojmí.

"Strávil 326 dní v zajetí," uvedlo v úterý fórum. "Kajidův návrat domů je zázrak. Ale musíme připomenout, že jen vojenská operace nemůže zachránit všech 108 zbývajících rukojmích. Jediný způsob, jak pokročit, je vyjednat dohodu," uvedlo fórum, které pravidelně pořádá demonstrace za uzavření dohody Izraele s Hamásem o příměří a propuštění rukojmích. Viní také vládu, že pro záchranu unesených nedělá dost a preferuje cíl zničit hnutí Hamás, což mnozí považují za nereálné.

Podle serveru The Times of Israel drží Hamás v zajetí kromě 104 osob unesených loni 7. října také dva Izraelce, kteří do Gazy přešli sami v letech 2014 a 2015 Averu Mengistua a Hišáma Saída. Podle některých zdrojů trpí tito dva muži psychickými problémy. Mezi mrtvými, o jejichž vydání Izrael rovněž jedná, jsou i dva izraelští vojáci Oron Šaul a Hadar Goldin, kteří zemřeli v Gaze při operaci Ochranné ostří v roce 2014.

