Předehra k válce 21. století. Bývalý důstojník Mosadu hodnotí nevídané výbuchy pagerů

Libanon v úterý ohromily naprosto nevídané výbuchy pagerů, patřících členům organizace Hizballáh. Bývalý důstojník izraelské zpravodajské služby Mosad Gad Šimron cílené exploze těchto komunikačních zařízení přirovnává k jakési moderní verzi úvodu války 21. století.

Výbuchy přístrojů zranily více než dva tisíce příslušníků organizace, která válčí s Izraelem. Mrtvých je podle zpráv z Libanonu nejméně dvanáct, ale desítky lidí jsou v kritickém stavu. Někteří mají vážná zranění.

Ti, kteří se dívali na pípající pager, ztratili zrak nebo část obličeje. Lidé, kteří zařízení měli v kapse nebo připevněné v kalhotách, jsou zranění na dolních končetinách nebo jim exploze utrhla varlata a penis.

"Jde o takzvanou zbraň první a jediné šance. Podruhé už ji nemůžete použít, protože nepřítel se na to připraví. Jde o strategický úder, ale domnívám se, že izraelská rozvědka získala informaci, že Hizballáh tuto zbraň odhalí. Že někomu připadlo fungování pageru zvláštní a hrozilo, že zjistí, že něco není v pořádku. To možná vedlo Izraelce ke spuštění akce, ale je to jen moje domněnka," vysvětluje deníku Aktuálně.cz Gad Šimron.

Bývalý důstojník Mosadu nechtěl zatím spekulovat, co výbuchy způsobilo. Jestli někdo do pagerů dostal výbušniny, nebo se například jednalo o změnu v softwaru. "V nejbližších dnech se to dozvíme. Nepochybně budou nějaké hodnověrné analýzy zasažených pagerů k dispozici," říká muž, který se podílel na operaci k záchraně etiopských Židů v osmdesátých letech a také vyjednával mírovou dohodu mezi Izraelem a Egyptem v roce 1979.

Podle analýzy agentury AP nemůže malá lithiová baterie způsobit tak silnou explozi a je téměř jisté, že někdo do pagerů vložil několik gramů výbušniny. Hizballáh objednal zásilku od tchajwanské firmy Gold Apollo. Podle té ale výrobky zhotovila a distribuovala společnost, která má na tyto přístroje licenci a sídlí v Budapešti.

"Před několika měsíci vedení Hizballáhu nařídilo členům nepoužívat mobilní telefony, protože Izraelcům se podařilo díky nim vysledovat pohyb lidí a několik stovek příslušníků Hizballáhu zemřelo při cíleném izraelském útoku. Za uplynulých jedenáct měsíců zahynulo takto zhruba šest stovek členů Hizballáhu. Proto vedení dalo příkaz k přechodu na pagery, které mu připadaly bezpečnější," tvrdí Šimron.

Hizballáh po explozích hrozí Izraeli "odplatou, jakou ještě nezažil". Vůdce organizace Hasan Nasralláh má zítra přednést projev. "Vidím tu akci s pagery jako předehru přicházející války. Na začátku šestidenní války s arabskými zeměmi v roce 1967 izraelské letectvo tři hodiny bombardovalo nepřátelské cíle a letiště. Tato operace s pagery je předehrou k válce v moderním stylu 21. století," tvrdí Šimron.

Hizballáh a Izrael se vzájemně ostřelují od loňského října, kdy izraelská armáda spustila pozemní operaci v Pásmu Gazy po útoku Hamásu na jižní Izrael a smrti více než 1200 Izraelců. Desetitisíce lidí opustily kvůli ostřelování domy na severu země.

Úterní exploze v Libanonu připomínají likvidaci jednoho z vůdců Hamásu Jahjá Ajáše v Gaze v roce 1996. Izraelským agentům se podařilo dostat malé množství výbušniny do mobilního telefonu, který mu za finanční odměnu podstrčil jeho příbuzný. Při hovoru pak Ajášovi mobil explodoval u tváře a zabil ho.

