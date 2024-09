Slovo "nejde" pro ni neexistuje. Výbuch pagerů zosnovala přísně tajná jednotka 8220

Scéna, kdy tisíce přístrojů vybuchují v rukách či na tělech členů Hizballáhu, působí, jako by si ji vymyslel scenárista filmu, který v sobě kombinuje žánr špionáže a sci-fi. Jenže přesně na tomto principu podle znalců pracuje speciální izraelská jednotka 8200.

Jednotka se zabývá bojem v kyberprostoru, a ačkoliv přirozeně spolupracuje s izraelskou tajnou službou Mosad, formálně spadá pod armádu.

"Kultura práce v této jednotce je založená na tom, že slovo 'nejde' neexistuje. Všechno je možné a vše se dá zvládnout," řekl bývalý pracovník jednotky Kobi Samboursky v jednom z mála veřejných vyjádření, týkající se přísně tajné činnosti 8200. Práce v jednotce se prolíná s řadou úspěšných soukromých technologických firem a start-upů, kterými je Izrael pověstný. Ostatně i o tom je mezinárodní knižní bestseller autorů Saula Singera a Dana Senora Start-Up Nation: Příběh izraelského hospodářského zázraku.

Podle agentury Reuters zřejmě experti jednotky 8200 objevili způsob, jak zasáhnout Hizballáh a jeho strukturu tím, že umístí výbušninu do malých přístrojů, jako jsou pagery a vysílačky. Exploze připravily o život více než třicet lidí. Zraněných jsou tisíce.

Z dostupných informací vyplývá, že pagery vyvinula tchajwanská firma Gold Apollo. Ta tvrdí, že Hizballáhu dodala přístroje maďarská společnost s platnou licencí na jejich výrobu.

Jde údajně o firmu BAC Consulting. Reportéři deníku Financial Times navštívili její údajné sídlo v Budapešti, na místě našli panelový dům. Firmu podle registru založila teprve v květnu 2022 žena jménem Cristiana Rosaria Bársony-Arcidiacono. Na telefonické ani e-mailové dotazy nereaguje a sousedi novinářům řekli, že nikoho takového na adrese nikdy neviděli. Podle listu The New York Times byla tato firma od začátku nastrčená Izraelem s cílem dodat Hizballáhu zařízení s výbušninou. Vysílačky, které explodovaly ve středu, na sobě měly logo japonské firmy, která nemá s Maďarskem nic společného. Firma ve vyjádření uvedla, že tyto modely vysílaček přestala vyrábět před deseti lety.

"Jde o takzvanou zbraň první a jediné šance. Podruhé už ji nemůžete použít, protože nepřítel se na to připraví. Jde o strategický úder, ale domnívám se, že izraelská rozvědka získala informaci, že Hizballáh tuto zbraň odhalí. Že někomu připadlo fungování pageru zvláštní a hrozilo, že zjistí, že něco není v pořádku. To možná vedlo Izraelce ke spuštění akce, ale je to jen moje domněnka," uvedl ve středu pro Aktuálně.cz k výbuchu pagerů bývalý důstojník Mosadu Gad Šimron.

O izraelské kyberjednotce se poprvé začalo mluvit a psát ve větším měřítku před sedmi lety. Její lidé hacknuli komunikaci členů Islámského státu a zjistili, že teroristická organizace chystá útoky na dopravní letadla výbušninami umístěnými v laptopech. Izrael informaci předal jiným zemím a zjištění vedlo na letištích k okamžitému zpřísnění kontrol laptopů a dalších přístrojů.

Jednotka 8200 také s velkou pravděpodobností stála za rozšířením počítačového viru Stuxnet, který ochromil fungování jaderných zařízení v Íránu, včetně centrifug. Izrael dlouhodobě obviňuje Teherán, že usiluje o atomovou bombu a představuje tak hrozbu pro existenci židovského státu. Írán je také spojenec a dodavatel zbraní Hizballáhu, na jehož bojovníky izraelská operace s vybuchujícími pagery a vysílačkami cílila.

Vedení Hizballáhu slíbilo Izraeli odvetu. Ve čtvrtek vystoupil s projevem vůdce hnutí Hasan Nasralláh. "Izrael překročil všechny červené linie. Byl to masakr, který se rovná vyhlášení války," prohlásil.

Letos v únoru Nasralláh označil mobilní telefony za bezpečnostní hrozbu, protože je Izrael může monitorovat. Uvedl, že je třeba přejít na jiné komunikační prostředky.

