Rusy válka nezajímá. Dokud je nezasáhne, berou ji jako seriál, říká ruský opozičník

Mnoho Rusů vnímá válku na Ukrajině jako seriál nebo fotbalový zápas, tedy jako něco, co se jich moc netýká. V rozhovoru pro Aktuálně.cz to říká Ivan Šukšin, ruský IT expert a bývalý člen organizace Golos, která monitorovala březnové prezidentské volby v Rusku a upozorňovala na podvody s hlasovacími lístky. Šukšin ze země odešel, protože mu tam hrozilo zatčení a vězení, nyní žije v exilu v Litvě.

Jak a kdy jste opustil Rusko?

Bylo to 3. března 2022, osm dní po začátku invaze na Ukrajinu. Pochopil jsem, že mi hrozí nebezpečí. Do války existoval určitý prostor, ve kterém se daly vyjadřovat názory a projevovat nesouhlas. Když začala válka, bylo mi jasné, že to končí. Že v Rusku půjdou tvrdě po každém, kdo je proti. A to se potvrdilo, mnoho lidí zatkli a posadili do vězení.

Bylo to pro mě těžké období, velmi depresivní. V minulosti jsem při ruských prezidentských volbách působil jako nezávislý člen komise ve městě Gelendžik, ale bylo mi jasné, že jsme prohráli, že naše snaha zlepšit poměry v Rusku a dohlížet na regulérnost voleb neuspěla. Prohráli jsme.

Předpokládám, že Federální a bezpečnostní služba se o vás zajímala už před agresí na Ukrajinu.

Jistě, v roce 2021 jsem byl u výslechu dvakrát. Sebrali mi laptop a veškerou techniku a vyhrožovali, že mě zavřou, když jim ji nedám. V červnu 2021 jsem se vracel do Moskvy z Arménie, kde jsem byl na volbách jako pozorovatel, a na letišti ještě před pasovou kontrolou postával muž v uniformě. Čekal tam na mě a upřeně se na mě díval, fotil a vyptával se. Byl to jasný signál.

Ruská novinářka Jelena Kosťučenková mi nedávno řekla, že strach v Rusku už dostává absurdní rozměry. Lidé se bojí říct nahlas cokoliv kritického, aby je někdo nenahlásil nebo se nedostali do nějakého konfliktu. Vidíte to podobně?

Nemohu to úplně potvrzovat, nebo vyvracet, protože v Rusku nežiji. Pořád je ale malá skupina lidí, kteří se snaží být v zemi aktivní. Dnes se tam ale bohužel můžete dostat do vězení za několik málo slov.

Jako spolupracovník organizace Golos jste roky dohlížel na regulérnost voleb a opakovaně jste upozorňoval na to, že dochází k podvodům. Byla většina hlasů pro Vladimira Putina, který prezidentské volby minulý měsíc opět vyhrál, zfalšovaná?

Většina ne. Ale zhruba 22 milionů hlasů - podle mých informací a odhadů - dali Putinovi navíc. Celkově samozřejmě lze mluvit o zfalšovaných a nelegitimních volbách. Už jen proto, že úřady nepustily do voleb kandidáty, kteří kritizovali válku na Ukrajině, například bývalého poslance Státní dumy Borise Naděždina.

V únoru zahynul ve vězení za polárním kruhem ruský opozičník Alexej Navalnyj. Myslíte, že zemřel na příkaz Putina?

Ano, řekl bych, že o tom rozhodli už někdy v roce 2020, kdy byl Navalnyj otráven, z čehož se ale dostal. Pak plán pouze odložili. Určitě k tomu dal příkaz Putin, jinak by Navalnyj nezemřel.

Ruská státní televize opakovaně vysílá o tom, že na Ukrajině vládnou nacisté, proti kterým je třeba bojovat, a proto je válka nutná, jde o válku na obranu Ruska. Nakolik tomu Rusové věří?

V Ukrajincích nevidí nacisty, jaké znají ze školních učebnic z druhé světové války - takové, kteří vraždili ve vesnicích a tak dále. Myslím, že dost Rusů spíš zastává názor, že Ukrajinci od roku 2014 bombardovali rusky mluvící lidi na Donbase a že na to je třeba reagovat. To je rozšířený názor, ne ten o nacistech vládnoucích Ukrajině.

Ale něco vám řeknu. Mám kamarádku v Bělgorodu, městě na hranici s Ukrajinou, které je ostřelováno a bombardováno. V minulosti se se mnou hádala, podporovala Putina a nechápala, proč jsem proti. Pak musela své rodiče odvézt z Bělgorodu a napsala mi: "Měl jsi pravdu, Váňo." Je to prostě tak, že mnoho Rusů bere válku na Ukrajině jako něco, co se jich netýká, co není jejich věc a nezajímá je to, pokud je to přímo nezasáhne. Někteří se na to dívají jako na fotbal nebo na seriál s tím, že fandí Putinovi.

Vidíte nějakou naději na změnu poměrů v Rusku?

Jsem vzděláním fyzik, nejsem politolog, takže nevím, jak by taková změna měla nastat. Samozřejmě nějaká naděje existuje vždy, jinak by nemělo smysl se snažit. Já jsem viděl naději v Alexeji Navalném. Bohužel nejsem sám, u koho naděje po jeho úmrtí pohasly. Ale jaká ta změna bude a jestli je možný nějaký převrat, to skutečně nevím.

