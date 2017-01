Italský ústavní soud doporučil změny nového volebního zákona, cesta k předčasným volbám je volná

před 1 hodinou

Italský ústavní soud ve středu otevřel cestu k případným předčasným volbám, když zrevidoval nový volební zákon a některé významné novinky potvrdil, naopak odmítl část zákona, která počítala s dvoukolovými volbami do dolní komory parlamentu. Předpis je podle něj okamžitě použitelný. Volby by se měly konat nejdříve v roce 2018, ale bývalý premiér Matteo Renzi stojí o to, aby voliči o novém složení dolní komory hlasovali už letos. Stejný názor zastává Hnutí pěti hvězd, vedené bývalým komikem Beppem Grillem.

Řím - Italský ústavní soud ve středu zrevidoval nový volební zákon, který přináší změnu systému voleb do Poslanecké sněmovny. Některé části zrušil, jiné významné novinky potvrdil, celkově přitom právní předpis označil za okamžitě použitelný po provedení jím doporučených úprav. Tím soudci také otevřeli cestu k případným předčasným volbám, po nichž některé politické subjekty volají, včetně vládní Demokratické strany.

Nejvyšší soudní instance ve svém usnesení odmítla část zákona, která počítala s tím, že příští volby do dolní komory parlamentu budou dvoukolové. Ústavní soudci ale na druhé straně schválili ustanovení, které automaticky zajišťuje parlamentní většinu straně, která získá už 40 procent hlasů.

Průzkumy mínění naznačují, že žádná z množství politických stran v zemi se v současné době ke čtyřicetiprocentní podpoře zdaleka neblíží, poznamenala agentura Reuters. To znamená, že příští vláda bude nutně koaliční, což je výhoda pro tradiční strany, neboť hlavní opoziční subjekt Hnutí pěti hvězd, které v sondážích vede, účast v jakékoli koalici odmítá.

Ústavní soud konstatoval, že opravený zákon by mohl být okamžitě použit, pokud by byly vypsány volby. Ty by se měly konat nejdříve v roce 2018, ale bývalý premiér Matteo Renzi, který vede Demokratickou stranu, stojí o to, aby voliči o novém složení dolní komory hlasovali už letos.

Ve středu se po oznámení stanoviska ústavního soudu k tomuto názoru přidalo i Hnutí pěti hvězd, vedené bývalým komikem Beppem Grillem, které si stanovilo za cíl zvítězit s podporou 40 procent voličů v celé zemi.

Normativní akt, k němuž se ústavní soud vyjadřoval, se týká jen Poslanecké sněmovny. Volby do horní komory, Senátu, upravuje jiný zákon. Prezident Sergio Mattarella se v této souvislosti nechal slyšet, že před příštími volbami je nutné oba systémy sjednotit.

autor: ČTK