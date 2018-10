Itálii trápí silný déšť a vítr. Památky jsou uzavřené, pět lidí již zemřelo

Benátky se navíc potýkají s rekordním množstvím vody, která připomíná záplavy v roce 2010.

Benátky - Itálii sužuje silný vítr a déšť. Následkem špatného počasí přišlo o život při třech různých incidentech pět lidí. Benátky se potýkají s rekordním množstvím vody a kvůli vichru byly uzavřeny pro turisty vykopávky v Pompejích i památky v Římě. Agentura ANSA píše, že se špatným počasím bojuje celý Apeninský poloostrov.

Spadlý strom ve Frosinone v centrální části země zabil dva mladé lidi v automobilu. Při podobném incidentu byl v nedalekém města Terracina zabit další člověk. Padající strom zabil jednadvacetiletého mladého muže kráčejícího Neapolí a v Savoně na severozápadě Itálie zasáhl jednu ženu předmět uvolněný silným větrem. Žena po převozu do nemocnice zemřela.

V Benátkách voda odpoledne vystoupla do výšky 156 centimetrů a zaplaveno je 75 procent města. Je to pošesté v moderní historii, kdy voda ve městě přesáhla 150centimetrovou hranici - poprvé to bylo v roce 1951, naposledy roku 2008. Rekordní byl rok 1966, kdy Benátky měly vodu ve výšce 194 centimetrů. Hladina vody se v Benátkách zvyšuje, když do nich silný vítr tlačí vodu z laguny, avšak současná situace je mimořádná.

Dnes už není bezpečné používat dřevěné lávky, jež mají umožnit chodcům pohybovat se po městě suchou nohou. Nedá se dostat na náměstí svatého Marka a mnohé turisty bylo vidět v okolních ulicích s dětmi na ramenou. Dnes byla zastavena služba plovoucích taxi. Už v neděli bylo nutné kvůli vysoké vodě změnit trasu maratonu, ale i tak závodníci část běželi vodou.

Pohotovost byla vyhlášena kromě Benátek v několika dalších severních oblastech - v Ligurii, Lombardii, Tridentu a rovněž ve středoitalském Abruzzu a na Sicílii. V Benátkách, ale také v Římě nebo Janově zůstaly zavřené školy.

V Římě bylo uzavřeno Koloseum i Forum Romanum. Po celém městě se vyvrátilo mnoho stromů a zavřeny jsou také parky. Úřady vyzvaly občany, aby se omezili jenom na nezbytné cestování.

Na severovýchodě vítr v nárazech dosahoval rychlosti 100 kilometrů v hodině a očekává se, že na horách večer bude mít rychlost 150 kilometrů v hodině. Za několik dní naprší tolik vody, jež odpovídá hodnotám za několika měsíců. V Benátsku od soboty napršelo přes 400 milimetrů a podle předpovědí má déšť pokračovat.

"Jsme znepokojeni, protože se to podobá situaci, jakou Benátky zažily v době silných záplav v roce 1966 a 2010, ba je to i horší. Půda je už nasycená vodou a řeky stoupají," řekl šéf kraje Benátsko Luca Zaia.

Na mnoha místech museli zasahovat hasiči, v Římě jednoho zranil strom. V neděli spadl do moře jachtař. Jeho loď vítr přinesl břehu, ale po muži se stále pátrá.

V Lombardii stejně jako v jižním Tyrolsku napadl sníh a v hotelích v průsmyku Stelvio uvízlo 180 turistů. V oblasti jsou kvůli sněhu uzavřené četné silnice.