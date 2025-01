Itálie zablokovala čínskou aplikaci DeepSeek. Rizika prověřuje i Francie či Irsko

Italský úřad pro ochranu soukromí zablokoval čínskou aplikaci DeepSeek. Zdůvodnil to nedostatkem informací o využívání osobních údajů. Francouzský úřad pro ochranu osobních údajů sdělil, že prozkoumá rizika. Firmu vyslechne, aby získal lepší představu o fungování jejího systému umělé inteligence a o možných rizicích pro soukromí uživatelů. Ke stejnému kroku se už dříve rozhodly i úřady v Irsku.

Italský úřad známý jako Garante na svých internetových stránkách napsal, že rozhodnutí začíná platit ihned. V úterý uvedl, že od společnosti DeepSeek požaduje odpovědi na sadu otázek.

Italští uživatelé chytrých telefonů si nemohou stahovat aplikaci DeepSeek od středy. V obchodech s aplikacemi se zobrazuje informace, že služba DeepSeek není přístupná.

Italský regulátor je podle agentury APA jedním z nejaktivnějších v Evropě, pokud jde o používání umělé inteligence. V roce 2023 v Itálii krátce pozastavil používání služby ChatGPT podporované společností Microsoft kvůli podezření na porušení předpisů EU o ochraně osobních údajů.

Čínský start-up upoutal pozornost díky svému pokročilému a údajně energeticky i cenově dostupnému chatovacímu robotu. O víkendu se stal nejvíce stahovanou bezplatnou aplikací v obchodě AppStore ve Spojených státech. V pondělí předstihl konkurenční ChatGPT americké společnosti OpenAI.

Podle odborníků oslovených ČTK může DeepSeek znamenat zlevnění a zpřístupnění AI většímu počtu uživatelů. Zároveň by to mělo stimulovat Evropu ke zvýšení investic do rozvoje umělé inteligence. DeepSeek současně kvůli informacím o cenzuře vyvolává obavy z toho, jaké morální nebo etické hodnoty bude reprezentovat, a může také znamenat riziko pro uživatelská data.

Francouzský regulátor patří v Evropě také k velmi aktivním, píše Reuters. Pokutoval mimo jiné společnosti Google a Meta Platforms.

Irská Komise pro ochranu údajů sdělila, že si od čínské společnosti vyžádala informace o zpracovávání údajů irských uživatelů. Irský úřad je hlavním regulačním orgánem pro technologické firmy v celé Evropské unii, protože mnohé z nich mají v této zemi svou evropskou základnu.

Evropská unie obzvlášť přísně chrání právo na soukromí a její obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je všeobecně považováno za jeden z nejkomplexnějších a nejpřísnějších zákonů o ochraně osobních údajů na světě. Pokuta za porušení GDPR může dosáhnout až čtyř procent celkového celosvětového obratu společnosti.

