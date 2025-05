Od svatého Petra po Františkova nástupce. Co říkají data o všech papežích v historii

Naprostá většina papežů pocházela z Itálie, přičemž třetina se narodila přímo v Římě. Nedávno zesnulý František byl teprve prvním vládcem katolické církve z Jižní Ameriky. Odkud bude pocházet jeho nástupce? Sázkaři favorizují kandidáty z Itálie a Filipín. Kdyby vyhrál ten druhý, byl by prvním papežem z jihovýchodní Asie.

Od středy 7. května pozorují věřící kouř stoupající z komínu Sixtinské kaple. Pokud bude bílý, zvolají "Habemus Papam", tedy "máme papeže". Stane se 267. vládcem katolické církve. V těchto dnech ho volí 133 kardinálů, což je nejvíc v novodobé historii církve. Podle sázkových kanceláří má největší šanci italský kardinál a vatikánský státní sekretář Pietro Parolin. Hned za ním následuje kardinál Luis Antonio Tagle z Filipín. "Velký potenciál má také kardinál Peter Turkson z Ghany. Fridolin Ambongo Besungu z Konga je rovněž favoritem," uvádí docent z katedry církevních dějin a literární historie KTF UK Marek Šmíd v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Post papeže by tak mohl zastávat v pořadí teprve čtvrtý muž původem z Afriky nebo dokonce první z jihovýchodní Asie. Vyplývá to z dat, která zpracovala datová redakce Aktuálně.cz na základě údajů webu The Guardian.

Infografika Aktuálně.cz nabízí přehled všech papežů od svatého Petra až po nedávno zesnulého Františka. V datech nejsou zařazeni vzdoropapežové, tedy ti, kteří nejsou katolickou církví uznáni jako právoplatní. Celkový počet tedy odpovídá údajům Vatikánu, který očekává zvolení 267. papeže.

Téměř dvě stě papežů pocházelo z Itálie, přičemž devět desítek se narodilo přímo v Římě. Vysvětlení je nasnadě. "Kardinálský sbor sestával v drtivé většině z Italů. Tento stav trval po staletí díky přímému vlivu římských papežů na jmenování kardinálů. Navíc se konkláve obvykle svolávalo krátce po papežově smrti, což znevýhodňovalo neevropské kardinály, kteří měli cestu do Říma delší," vysvětlil Marek Šmíd.

Po nejčastější Itálii post dosud nejvíce zastávali Francouzi, Řekové a Němci. Asijských a afrických zástupců bylo pouze deset, jejich zvolení by tedy bylo neobvyklé.

Průměrný věk při zvolení dosavadních papežů činil 65 let, přičemž 78. rok života byl nejčastější, ve kterém pontifikát končil. Poslední vládce katolíků František post zastával do své smrti v 88 letech.

"Jeho pontifikát byl v mnoha ohledech průlomový. Kladl důraz na sociální spravedlnost, ekologii a nové formy pastorace. Otevřel církev širšímu dialogu se světem. Položil důraz na milosrdenství, třeba v přístupu k rozvedeným," vyjmenoval Marek Šmíd.

Jen jeden jediný papež byl na konci svého pontifikátu v pokročilejším věku než František. A to Lev XIII., který vládl Vatikánu na přelomu 19. a 20. století. Nejstarším zvoleným papežem byl Klement X., kterému při nástupu do funkce bylo 79 let.

Nejdéle sloužícím byl Ježíšův učedník svatý Petr. Odhaduje se, že vedl křesťany 34 až 37 let. Pius IX. pak v 19. století vykonával pontifikát lehce přes tři dekády.

Nejkratší úřad se připisuje Urbanovi VII. Zastával ho pouze 13 dní. Zemřel totiž na malárii ještě před jeho oficiálním uvedením. Také nejkratší novodobý pontifikát skončil předčasně kvůli nemoci. Jan Pavel I., první papež v dějinách, který si zvolil dvě jména, zemřel náhle po 33 dnech ve funkci.