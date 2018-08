Itálie a Malta vyostřují spor o loď s migranty. Přijmout je nechce ani jedna strana

Loď se 177 migranty na palubě čeká již třetím dnem na další pokyny u italského ostrova Lampedusa.

Řím/Valletta - Itálie a Malta v neděli dál vyostřily spor o to, která z těchto zemí by měla přijmout loď se 177 migranty na palubě, jež čeká už třetím dnem na další pokyny u italského ostrova Lampedusa. Maltský ministr vnitra Michael Farrugia na twitteru uvedl, že jediným řešením je, aby plavidlo zakotvilo v italském přístavu. Italský ministr vnitra Matteo Salvini to tvrdě odmítl a trvá na tom, aby si pasažéry rozebraly evropské země.

"Jediným definitivním řešením je vylodit (migranty) na Lampeduse nebo v jiném italském přístavu. Pokud chce Itálie nadále tento případ řešit jako záchranu na moři, je Lampedusa podle příslušných konvencí nejbližším bezpečným místem," uvedl ve svém příspěvku Farrugia.

3/3 l’unico soluzione finale e di sbarcarli a #Lampedusa o in un porto #Italiano. Se l'#Italia vuole ancora trattare questo caso come un #salvataggio, Lampedusa rimane il luogo più vicino di sicurezza secondo le convenzioni applicabili — Michael Farrugia (@dr_micfarr) August 19, 2018

Maltský ministr naráží na to, že běženci se nacházejí na lodi italské pobřežní stráže, která je 16. srpna vzala na palubu v maltských vodách údajně poté, co jim Malta neposkytla asistenci a snažila se je vyprovodit do italských vod. Maltské úřady zase tvrdí, že loď s migranty nebyla v nouzi a migranti nebyli v ohrožení života.

"Buď se Evropa rozhodne, že Itálii skutečně konkrétně pomůže, a začne například tím, že převezme 180 migrantů na palubě lodi Diciotti, nebo budeme nuceni udělat to, co definitivně zarazí převaděčský byznys, a budeme lidi zachráněné na moři převážet do libyjských přístavů," uvedl italský ministr Salvini.